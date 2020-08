La justicia admite denuncia de Cristina contra Google Nacionales 08 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El Juzgado Civil y Comercial Federal 7 dio lugar ayer a la denuncia que impulsa Cristina Kirchner contra la empresa Google y admitió la realización de la pericia de prueba solicitada por la Vicepresidenta. El día anterior, la ex presidenta inició una demanda contra el gigante de Internet porque en su buscador aparecía mencionada como "ladrona de la Nación Argentina".

Este viernes, la Justicia accedió al pedido y solicitó la "medida de prueba anticipada", que en rigor es que se detalle de forma clara cómo se genera esta publicación, durante cuánto tiempo estuvo activa y qué cantidad de visualizaciones tuvo, teniendo en cuenta que el propio buscador afirma tener tres billones de visitas diarias.

Al respecto, el juzgado hizo lugar "al pedido de formulado por la actora y admitir la realización de la medida de prueba anticipada con el objeto de que se lleve a cabo la tarea pericial en informática solicitada".

"A tales efectos, corresponderá que un experto en informática se expida sobre cada uno de los puntos de pericia propuestos por la parte actora -en todos sus ítems- de la presentación a despacho, debiendo informarse a todos los intervinientes de conformidad con el día, hora y lugar que llevará a cabo dicha labor", dispuso el Juzgado Civil y Comercial Federal 7. También resolvió "citar a la demandada en los términos del art. 327 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación a fin de que participe de la realización de la prueba y haciéndole saber que -en forma inmediata- deberá arbitrar los medios para conservar los datos asociados al nombre Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Kirchner, a partir del 17/05/2020 hasta el día en que se realice la pericia, que surjan del contenido del panel de conocimiento del buscador Google de una persona destacada".

La ex mandataria realizó la presentación ante el fuero Civil Comercial Federal, en donde hizo referencia a una publicación hecha el 17 de mayo en la que se daba cuenta de que el buscador de Google había colocado una particular definición en el lugar donde debía figurar el cargo que ocupa: en el panel de conocimiento aparecía su foto junto a la leyenda "Ladrona de la Nación Argentina".

Al respecto, Google se limitó a responder que tomó conocimiento "de esta información a través de los medios", pero aclaró que aún no han sido "debidamente notificados".