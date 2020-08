Avanzó pedido de informes sobre el Gabinete municipal Locales 07 de agosto de 2020 Redacción Por Fue en la sesión del Concejo desarrollada ayer por la mañana en la que también se aprobaron proyectos vinculados a obras y a seguridad; fundamentalmente referida a la falta de recursos con los que cuenta la Guardia Rural Los Pumas. Hubo cruces por este tema y por la iniciativa acerca de prolongar beneficios para quienes adquieran termosolares.

FOTO PRENSA CONCEJO VIOTTI. En la sesión logró la aprobación de su pedido de informes sobre los integrantes del Gabinete.

En la primera sesión ordinaria del Concejo Municipal de Rafaela tras el receso invernal, se aprobaron 9 proyectos, entre los que se destacaba el pedido de informes acerca de la conformación del Gabinete municipal, impulsado por el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti.

Acerca del proyecto, su autor señaló que “es importante poder conocer con detalle cómo está conformado el gabinete en su totalidad, incluyendo los referentes más importantes, como lo son los secretarios y subsecretarios, pero principalmente el personal de gabinete y asesores que muchas veces no son conocidos y no sabemos qué tareas desempeñan”.

“No sabemos cuántas personas son actualmente, sus nombres, cuánto ganan, qué tareas desarrollan y donde lo hacen; esta información no se encuentra detallada en ningún lado, los concejales no tenemos forma de saberla más que preguntando al propio intendente. Queremos asegurarnos que cada uno de los sueldos pagados sean justificados y que cada una de estas personas se encuentren desempeñando tareas que realmente justifique la erogación”, planteó con crudeza el edil radical.

Para Viotti, el gasto político "debe hacerse cada vez eficiente, principalmente en época de crisis como la que atravesamos, y a su vez debemos lograr un Estado más transparente donde esta información sea conocida no solo por los concejales sino que también por todos los vecinos, que son quienes aportan con sus impuestos los dineros que sostienen las estructuras públicas”.

Por otra parte en la sesión de ayer la iniciativa presentada por el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico acerca de dotar de mayor recursos a la Guardia Rural Los Pumas, generó algunas chicanas en torno al tema de la seguridad y a los reproches que se le hace al FPCyS, donde desde el oficialismo siempre aprovechan para recordar el fracaso de las políticas llevadas a cabo por las gestiones provinciales del socialismo.

En tanto la minuta de comunicación referida a darle continuidad a la Ordenanza que establecía beneficios para aquellos vecinos y vecinas que utilicen energía solar para la generación de agua caliente, también terminó en discusiones entre los ediles.

Mársico -autor de este proyecto- quedó solo para defenderlo ya que desde el Bloque de Cambiemos como del oficialista coincidieron en que la Ordenanza que regula ese tema está vigente.

El presidente del Cuerpo, el radical Germán Bottero, decidió ante la acalorada discusión, pedir un cuarto intermedio y pasaron los concejales a continuar dialogando en presidencia.

Finalmente, salieron los ediles con el acuerdo de votar una modificación en la redacción de la iniciativa dejando de lado el término “darle continuidad a la Ordenanza Nº 4826”, por “conocer si se están otorgando estos beneficios”.



RECLAMO

El concejal Leonardo Viotti planteó a través de un proyecto la necesidad de mantener en buenas condiciones tanto la pavimentación como el estado del ripiado en la ciudad, ya que es fundamental para mejorar la transitabilidad urbana.

El concejal trasladó las demandas de los vecinos de distintos barrios que piden reparar el pavimento y normalizar el sistema de riego en los sectores con ripio.

Existen sectores que hace tiempo no tienen respuestas en el reclamo por la reparación de baches y desniveles en el asfalto generando un riesgo para el tránsito de vehículos y peatones, y aumentando su peligrosidad los días de lluvia.

Entre las zonas a destacar, se pueden mencionar: Calle J. Álvarez, entre las calles Bv. Santa Fe y P. Albarracín; Calle P. Albarracín, tramo comprendido entre las calles Zamenhof y Río de Janeiro; Av. Roque Sáenz Peña, tramo entre las calles 1° de Mayo y Dentesano.

Viotti expresó que “estas son arterias de la ciudad fundamentales ya que involucran la accesibilidad e interconexión de numerosos barrios y requiere que el municipio esté atento al mantenimiento vial de estas y otras calles, trabajando de modo continuo afín de reparar y mejorar la transitabilidad”.

Además, consideró la necesidad de normalizar el servicio de riego en todos los barrios donde es indispensable contar con el mismo. “En la ciudad tenemos sectores que no cuentan con pavimento, y frente a esto es preciso mantener en condiciones las calles de tierra con un buen funcionamiento del servicio de riego para conservarlas apropiadamente” consideró el concejal de Cambiemos.

Los sectores con calles de ripio se ven perjudicados por la gran sequía y la volatilidad de polvo dificulta la visión, lo cual también repercute en la adecuada circulación urbana además de generar las molestias lógicas que conlleva dicha situación.

“Para que Rafaela sea una ciudad más habitable, donde los vecinos sean los principales beneficiados, es fundamental atender al mantenimiento vial y a la reparación integral de las arterias que la conectan optimizando la transitabilidad y la calidad de vida de la gente” opinó el Viotti al respecto.