El MotoGP va a Brno con Quartararo como favorito

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El piloto Fabio Quartararo es el favorito para quedarse con la victoria en el Gran Premio de la República Checa que se llevará a cabo este fin de semana en la ciudad de Brno, mientras que el italiano Valentino Rossi buscará quedarse con su podio número 200 en la competencia mundial de MotoGP.

En tanto, no será de la partida el español Marc Márquez, quien se recupera tras ser operado luego de la rotura de la placa que se le había colocado en el húmero derecho donde había sufrido una fractura. Quartararo (Yamaha) domina la tabla con 50 puntos y, además de Rossi, quienes intentarán quedarse con el triunfo son Maverick Viñales (Yamaha), que tiene 40 unidades y Andrea Dovizioso (Ducati) que suma 26.

La competencia comenzará hoy con los dos habituales ensayos libres de la categoría mientras que el sábado 8 se disputarán los terceros entrenamientos libres y la clasificación que definirá las parrillas para la carrera principal que será el domingo.

Valentino Rossi (Yamaha), quien disfruta de su temporada 25 en el Mundial de Motociclismo, buscará su podio 200 en la clase principal, ya que, desde que comenzó a correr en la categoría logró subirse 235 veces al mismo, de las cuales 199 fueron en la clase reina (500cc/MotoGP), la última hace solo unos días en la segunda carrera del curso, celebrada en Jerez.

En el circuito de Brno fue donde Rossi consiguió su primera victoria en 125cc el mismo año de su debut (1996), habiendo subido hasta 14 veces al podio en tierras checas durante su vida deportiva. "Es hora de ir a Brno, que siempre es un fin de semana especial para mí. Es donde obtuve mi primera victoria, en 1996, y eso es algo que nunca voy a olvidar", explicó Rossi en la previa del Gran Premio de la República Checa.

Rossi indicó además: "Normalmente, el ambiente es realmente fantástico en esta pista, pero desafortunadamente tendremos que correr sin aficionados. Aún así este es un circuito de carreras muy bonito: es una pista que realmente me gusta, así que trataremos de dar a los fans que lo siguen desde casa un buen espectáculo".

Antes de lograr la victoria en Jerez, Rossi no subía al podio desde la carrera de Austin de 2019: "El podio en la última carrera fue un gran resultado y una gran emoción, por lo que vamos a empujar al 100% para volver a ser competitivos este fin de semana y dar el máximo".