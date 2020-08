Los Pumas esperan el ok para poder entrenar Deportes 07 de agosto de 2020 Redacción Por RUGBY

FOTO ARCHIVO NA HEAD COACH./ Mario Ledesma está ansioso por tener a sus jugadores para trabajar.

Tras confirmarse la vuelta a la actividad del fútbol, la Unión Argentina ya presentó su protocolo y espera la autorización del Gobierno para el regreso del seleccionado a los entrenamientos, con el foco puesto en el Rugby Championship.

"Estamos esperando tener novedades", le dijo Fernando Rizzi, secretario de la Unión Argentina, a A Pleno Rugby. "Hay que ver cómo resuelve el Gobierno. Nuestro protocolo está presentado, pero depende de lo que resuelvan", agregó el dirigente, quien fue designado como miembro del Consejo de World Rugby, reemplazando a Agustín Pichot.

El regreso a los entrenamientos para Los Pumas podría ser en grupos reducidos, tal como se estableció en el fútbol, y realizando tests rápidos para detectar si hay jugadores contagiados con coronavirus. En tanto, los jugadores no utilizarían los vestuarios y se cambiarían en sus hogares.

"En la medida que se puedan trasladar sin inconvenientes, va a ser preferible que estén concentrados en un solo lugar en Buenos Aires, en principio", agregó Rizzi. ¿Será Casa Jaguares? Recordemos que en el listado de 59 jugadores que comunicó Mario Ledesma para el plantel se encuentra el rafaelino Mayco Vivas.

Una vez que se obtenga la autorización del Gobierno, la Unión Argentina deberá definir cómo sigue la preparación para Los Pumas: Sudamérica Rugby planea una competencia en Montevideo (con Uruguay, Brasil y Chile) y se evalúa también instalarse antes en Nueva Zelanda y disputar amistosos.

La semana pasada y a través de un comunicado, World Rugby dio el visto bueno para que la actividad internacional regrese a partir del mes de octubre, luego de ajustar la regla 9 sobre la cesión de jugadores. El Rugby Championship se llevaría adelante entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre en la tierra de los All Blacks.



SUDAFRICA EN DUDA

Sudáfrica anunció que planifica el retorno a su competencia doméstica para mediados de septiembre. Sin embargo, en el plano internacional se abrió un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque el regreso a la competencia internacional no está permitido bajo las nuevas regulaciones.

En declaraciones públicas este jueves, el CEO de South Africa Rugby, Jurie Roux, dijo que entendía la necesidad del gobierno de graduar cualquier regreso a la normalidad. "Sabemos que la ventana de World Rugby para el Rugby Championship es sólo en noviembre y diciembre, por lo que esperamos que a su debido tiempo el gobierno esté en condiciones de relajar aún más las restricciones", dijo Roux.

"Por ahora, es lo más importante asegurarnos de poner en marcha la acción, ya que tenemos muchas partes interesadas, como nuestro socio de transmisión, los patrocinadores de la competencia y del equipo y nuestros seguidores, que están ansiosos por ver algo de rugby nuevamente".

Con el panorama actual y las restricciones planteadas por el gobierno, Sudáfrica no podría viajar a otro país para disputar el Championship. Pero la realidad de la pandemia en todo el mundo es cambiante y habrá que esperar para saber si efectivamente los Springboks se sumarán al torneo que los enfrenta con Nueva Zelanda, Australia y Argentina.