Los premios para el US Open Deportes 07 de agosto de 2020 Redacción Por TENIS

La USTA confirmó el reparto de dólares en premios para la edición del US Open 2020 y esta vez no será récord pero casi: se reduce un 5% la bolsa en relación a 2019 y sí aumentan los premios de primera ronda. Este año serán compensados ​​con un monto total de $ 53.4 millones, que representa casi el 95% de la suma récord que se distribuyó en 2019.

En hombres y mujeres, el dinero del premio de la primera ronda ha aumentado en un 5% desde 2019 (61.000 contra 58.000), mientras que el dinero del premio por segunda y tercera ronda permanece sin cambios.

En los dobles de hombres y mujeres, los premios en metálico para las rondas de 32, 16 y cuartos de final también se mantienen sin cambios. En total, la cartera combinada de individuales y dobles totaliza más de 43 millones de dólares. Además, la USTA ha dedicado un total de $ 7,6 millones a más asistencia monetaria para jugadores que han visto reducidas sus oportunidades de ganancias este año como resultado de la suspensión de casi cinco meses del tenis internacional.

Habiendo contribuido previamente un millón de dólares al "Programa de Alivio del Jugador" organizado del deporte a principios de este año , la USTA proporcionará $ 6.6 millones adicionales en subvenciones y subsidios como resultado de sus decisiones de no celebrar un torneo clasificatorio y reducir el cuadro de dobles en este año.

El dinero del premio individual ronda por ronda para el US Open es el siguiente:

Individuales: Ganador: $ 3,000,000. Finalista: $ 1,500,000. Semifinalista: $ 800,000. Cuartos de final: $ 425,000. Ronda de 16: $ 250,000. Ronda de 32: $ 163,000. Ronda de 64: $ 100,000. Ronda de 128: $ 61,000.

Dobles (cada pareja): Ganador: $ 400,000. Finalista: $ 240,000. Semifinalista: $ 130,000. Cuartos de final: $ 91,000. Ronda de 16: $ 50,000. Ronda de 32: $ 30,000.