Sigue grave Jakobsen Deportes 07 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El ciclista neerlandés Fabio Jakobsen, accidentado el miércoles en la etapa inicial de la Vuelta a Polonia, sigue internado en grave estado en un hospital de la ciudad de Katowice, en donde fue sometido a una intervención quirúrgica de cinco horas de duración. Mientras tanto, la policía local dispuso una investigación sobre el accidente, provocado sobre el final de la etapa por el también neerlandés Dylan Groenewegen, informó la agencia italiana ANSA.

Jakobsen, de 23 años y quien compite para el equipo Deceunink, fue sometido a una intervención quirúrgica que se extendió por cinco horas el miércoles por la noche, informaron los médicos del hospital en el que permanece internado. "Lo sometieron a una tomografía axial computada y el cerebro no parece haber sufrido daños. Las lesiones principales fueron en la cara, pero afortunadamente los ojos no están afectados", explicó Pawel Gruenpeter, subdirector del hospital Sosnowiec.

Groenewegen, que también debió ser operado porque se fracturó la clavícula en la caída, se disculpó públicamente en la red social Twitter y dijo que no puede sacarse de la cabeza lo sucedido.