Nuevo registro de banda country 07 de agosto de 2020

BUENOS AIRES, 7 (NA), - La legendaria banda de música country The Mavericks lanzará este mes un trabajo cantado en español en el que alternará temas propios en castellano con covers de éxitos de Julio Iglesias, Luis Miguel, Los Panchos y Juan Gabriel.

"En Español" incluye clásicos de la música melódica latina como "Sombras nada más", "Me olvidé de vivir", "Sabor a mí", "No vale la pena" y "Cuando me enamoro", todas versionadas con la particular óptica de la banda oriunda de Miami.

El disco, que será publicado el 21 de agosto próximo, ya cuenta con dos adelantos de temas compuestos por la banda: "Poder vivir" y el ganchero "Recuerdos".

Liderados por el músico de origen cubano Raúl Malo, The Mavericks acumulan 30 años de historia, ventas multi-platino y varios premios Grammy, ACM y CMA.

"Soy primera generación cubanoamericano y mi familia tocaba y cantaba algunas de estas canciones durante nuestros fines de semana y en reuniones familiares. Pero no es nostalgia completamente. Hay muchas otras originales que colocan al álbum en el preciso momento donde nos encontramos hoy", anticipó Malo.

"En Español" será lanzado a través de Mono Mundo Recordings, el sello discográfico propio de la banda.