El Ben Hur de marzo, diferente en octubre Deportes 07 de agosto de 2020 Redacción Por Aunque es prematuro todavía, más allá de la salida anunciada de Ochoa en abril, el plantel podría tener más cambios cuando sea la reanudación.

FOTO ARCHIVO DELANTERO./ Mauro Albertengo podría ser una opción.

El 7 de septiembre, de manera coincidente con la autorización para el Federal A, los 98 clubes que estaban disputando el torneo Regional Amateur en marzo podrían volver a los entrenamientos. Esto está sujeto a lo que ratifique el Consejo Federal en un próximo boletín, sumado a que estén las autorizaciones de los gobiernos locales, que en el caso de Santa Fe ya se dio en junio para la práctica de los deportes bajo el protocolo PROBA.

Ben Hur, uno de los tres equipos de la Liga Rafaelina (junto a 9 de Julio y Brown de San Vicente), ya sabe que cuando llegue el momento de volver a las prácticas no estará quien fue una de sus figuras en los dos últimos campeonatos, Leonardo Ochoa. En abril, el futbolista tomó la decisión de alejarse y a priori parece difícil que pueda recomponerse la relación con los dirigentes.

Por otra parte, se abre un signo de interrogación sobre si se renovará el vínculo con algunos futbolistas que no eran de nuestra ciudad y a los cuales el club les estaba dando vivienda. La economía que había en marzo no va a ser la misma en estos meses y a eso hay que sumarle que el torneo -cuando llegue el momento de resolverse- se va a continuar sin público en los estadios, con lo cual no habrá recaudaciones.

Por ende, hoy se plantea la incógnita si la BH podrá mantener a los santafesinos Luis Ybáñez e Iván Gómez, al entrerriano Emir Izaguirre o al chaqueño Diego Nuñez, por mencionar algunos de estos futbolistas.

Durante este tiempo sin fútbol, el técnico Carlos Trullet estuvo "sondeando" algunos jugadores de nuestra ciudad ofreciéndoles, en caso que no les surgiera alguna oferta de una categoría superior, la posibilidad de jugar estos meses en Ben Hur. Así sería una opción favorable para las dos partes: el jugador toma ritmo de competencia pensando en el año que viene para buscar mejores alternativas, y el Club puede contar con futbolistas de buen nivel, a un costo no tan alto, para mantener el protagonismo en la búsqueda del ascenso.

Días pasados mencionamos a Gustavo Mathier. Otro compañero suyo en Unión de Sunchales, el delantero Matías Zbrun también tuvo uno de estos contactos informales con el técnico benhurense. Además, otro de los nombres que circuló como chance para este período es el de Mateo Castellano. Asimismo, hubo un contacto de Trullet con Mauro Albertengo, que se desvinculó de Agropecuario de Carlos Casares en la B Nacional.

El caso de los jugadores de Unión de Sunchales estaría atado a si el Bicho Verde puede seguir jugando este año o si directamente piensa en 2021. En cambio para jugadores de B Nacional, las chances de recibir ofertas es más grande, aunque en el país se sabe que será un tiempo de bolsillos flacos.