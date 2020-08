Boca: inician los testeos, el DT define los grupos Deportes 07 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El plantel de Boca se realizará este viernes los testeos de coronavirus denominados "PCR" para conseguir la habilitación de retomar los entrenamientos, de cara al reinicio de la Copa Libertadores, el principal objetivo del último campeón de la Superliga argentina.

Los hisopados se realizarán en el predio de Ezeiza, lugar donde se entrenará el equipo, debido a que el mismo está acondicionado para la situación en cuanto a medidas de prevención y de seguridad, y el laboratorio que analizará las pruebas será tercerizado, tal como dispuso la AFA.

Los primeros en someterse a los test serán los empleados del club mientras que también podrían realizarse las pruebas los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo, quien regresará de Rosario en las próximas horas, pero aun no se dio a conocer si estará junto al plantel los primeros días de trabajo.

En tanto, mañana será el turno de los futbolistas debido a que Boca pretende tener los resultados el fin de semana para poder retomar con tranquilidad las prácticas el próximo lunes tras cinco meses de parálisis por la pandemia de coronavirus.

Russo, además, planea dividir a los jugadores en tres grupos, integrados por seis futbolistas, con el objetivo de que no se superpongan los que se desempeñan en las mismas posiciones para evitar tener que aislarlos a todos juntos en caso de que se registre algún contagio de Covid-19.

El mismo criterio tendrá el DT en cuanto a la titularidad: quienes suelen integrar el once estarán repartidos entre los diferentes grupos y en los dos turnos de trabajo, que serán de 9:00 a 11:00 y de 11:00 a 13:00.

Asimismo, el plantel será sometido a los estudios correspondientes que se realizan en la previa del regreso a los entrenamientos, electrocardiograma y extracción de sangre, mientras que cada integrante se llevará un termómetro y una planilla a su casa que le permitirán controlarse la fiebre permanentemente, hasta dos o tres veces por día.