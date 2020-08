Fomentan línea de financiamiento PyMEs Plus Locales 07 de agosto de 2020 Redacción Por Se trata de una línea de créditos nacional destinada a 140 mil micro y pequeñas empresas que no hayan podido acceder a un financiamiento bancario.

La Secretaría de Producción, Empleo e Innovación informa que se encuentra habilitada una línea especial de créditos, llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Productivo, destinada a capital de trabajo para micro y pequeñas empresas que no tengan financiamiento bancario vigente.

El gobierno nacional puso a disposición la línea de financiamiento PyMEs Plus que ofrece una tasa subsidiada del 24%, con un plazo de un año más 3 meses de gracia. Está destinado a más de 140 mil micro y pequeñas empresas por un monto total de $38.000 millones. Asimismo, el monto máximo es de $250.000 para micro empresas y de $500.000 para pequeñas empresas, de acuerdo a la clasificación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores.

El secretario de Producción, Empleo e Innovación del Municipio, Diego Peiretti, expresó que “el programa que promociona el gobierno nacional se transforma en una importante oportunidad para aquellas empresas que no hayan accedido a ninguna herramienta de financiamiento”.

“La línea se enmarca claramente en uno de nuestros ejes de trabajo vinculados a la inclusión financiera, y desde nuestro Centro de Información al Empresario (CIE) vamos a estar llamando e informando a todas las empresas que están en condiciones de poder acceder”, finalizó el funcionario.



REQUISITOS

Los interesados en obtener dicha línea de créditos deben cumplir con requisitos puntuales. En primer lugar, deben ser propietarios de una micro o pequeña empresa, tener el certificado MiPyMe y no ser beneficiario de la línea de créditos al 24% ni tener ningún financiamiento bancario vigente.

Además, no estar en el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) ni estar en juicio con la entidad bancaria como demandada, no encontrarse en concurso preventivo o quiebra, no tener cheques rechazados sin cancelar anteriores al 20 de marzo de 2020 y no tener tarjetas de crédito a nombre de la empresa.



CÓMO ACCEDER A LA LÍNEA

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 31 de agosto mediante el asesoramiento de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación al teléfono 502000 en los internos 174 y 172.

También, es posible acceder a pymesplus.produccion.gob.ar e ingresar el CUIT para verificar si puede acceder a dicha línea de financiamiento. Por su parte, en caso de cumplir con los requisitos estipulados, el sistema asignará la entidad bancaria para continuar con la solicitud.