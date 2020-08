Fuerte contrataque del PJ contra el socialismo Locales 07 de agosto de 2020 Redacción Por Con el título "Cuando la hipocresía es tan barata, empieza a ser berreta", el peronismo santafesino respondió al PS por sus críticas a la gestión del gobernador Perotti.

El Consejo Ejecutivo Provincial del Partido Justicialista no tardó en salir en defensa del gobernador, Omar Perotti, tras un ácido documento del socialismo en el que se reclamaba un "plan de gobierno" al actual mandatario a la vez que enumeraba críticas de todos los matices.

"El mismo día en el que hubo un record de casos confirmados de Covid 19, en la Provincia de Santa Fe, el Partido Socialista emitió un comunicado cuestionando la gestión de Omar Perotti. Cuando la sociedad le exige a la política respuestas para enfrentar la pandemia, un sector de la oposición parece más preocupado por posicionarse de cara a las elecciones del próximo año, que de las angustias que padecen las santafesinas y santafesinos", disparó a modo de represalia el PJ.

En referencia al documento socialista, que alerta que el gobierno provincial "no tiene rumbo", el peronismo sostuvo que "sí tiene rumbo, claro que muy distinto al que querría la oposición". En este sentido, plantea un duro contragolpe sobre las gestiones socialistas "que nos dejaron el mayor déficit y la mayor deuda de los últimos años de democracia, un rumbo que premió con cargos importantes a funcionarios judiciales involucrados en escandalosas causas de corrupción, que terminó con la máxima autoridad policial condenada por sus vínculos con el narcotráfico, entre otras cosas". "Ese no es nuestro rumbo, el gobierno de Omar Perotti decidió, trabajar por una justicia independiente y con más transparencia", añadió.

"Apostar por una profunda reforma de la estructura de seguridad, en una Provincia que en los últimos 12 años se consolidó como la más violenta del país, mientras que la mayoría de las provincias lograron bajar su tasa de homicidio en ese mismo período", afirma el documento peronista. "Perotti asumió el 10 de diciembre de 2019. Más de la mitad de su mandato se vio condicionado por una pandemia que sumió al mundo en la peor crisis económica desde 1870, según el Banco Mundial. La oposición, con mayoría en la Cámara de Diputados, se negó durante meses a tratar las leyes de emergencia que el Ejecutivo solicitaba para, en parte, poder hacer frente a algunas de las deudas heredadas. Mientras eso ocurría, esa misma oposición, con mayoría en la cámara, demoró más de 4 meses la conformación de la Comisión de Acuerdos para tratar la remoción del ahora ex Fiscal Regional, Patricio Serjal", siguió la factura del PJ contra la principal oposición.

Ante la exigencia que el socialismo le planteó a Perotti para que reclame "subsidios para el transporte", el justicialismo respondió: "Parecen olvidar que, mientras fueron gobierno, autorizaron aumentos en el transporte pese a recibir subsidios. Y que aumentaron más de 3000% la tarifa eléctrica, pese a que durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner compraban la energía subsidiada".

Por último, el PJ asegura que "la administración de Omar Perotti tiene un rumbo, al igual que la gestión nacional que encabeza Alberto Fernández: poner de pie, juntos, a Santa Fe y a la Argentina, mientras enfrentan críticas de una oposición que parece no haber asumido la derrota electoral, y que ni siquiera en medio de pandemia mundial deja de lado sus intereses sectoriales".