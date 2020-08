Firman acuerdo "swap" de monedas con China Nacionales 07 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA MIGUEL PESCE. Firmando el acuerdo con China.

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El Banco Central suscribió los acuerdos de "swap" de monedas con su par de la República Popular de China, que permiten robustecer las reservas en unos U$S 18.500 millones.

Mediante un comunicado, la autoridad monetaria indicó que los nuevos acuerdos tendrán una vigencia de tres años.

El primer acuerdo entre ambos bancos centrales fue establecido en 2009, mientras que en 2014 fue firmado un segundo entendimiento, que fue renovado en 2017 y complementado a fines de 2018.

El Banco Central destacó que ese tipo de acuerdos "contribuyen a promover el fortalecimiento de las condiciones financieras para dar soporte al comercio y la inversión entre ambos países".

Consideró además que promueven "una mayor estabilidad financiera y afianzar la relación entre ambos bancos centrales".

El acuerdo había trascendido días atrás, pero el comunicado oficial fue emitido ayer.

Se trata de la renovación de unos 130.000 millones de yuanes, lo cual equivale aproximadamente a U$S 18.500 millones.

Según los últimos datos que aportó oficialmente el Banco Central, las reservas internacionales se ubican en U$S 43.345 millones.

De ese modo, el monto renovado equivale en torno al 42 por ciento del total, por lo que el Gobierno logra mantener el nivel de reservas en medio de la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

En lo que va del año, las reservas internacionales registraron una caída de 1.436 millones de dólares, de acuerdo con los datos brindados por el organismo.

Un "swap" -"intercambio" en español- es un mecanismo por el cual dos agentes se comprometen a cambiar divisas o dinero en ciertas fechas.

La operación se concreta en etapas, es decir por montos y fechas previstas a lo largo de un período acordado.

Según un análisis de la Cámara de Exportadores (CERA), China se convirtió en abril en el principal socio comercial de la Argentina, desplazando al segundo lugar a Brasil.