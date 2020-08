Sevilla venció a Roma y se definieron los cuartos Deportes 07 de agosto de 2020 Redacción Por El conjunto español avanzó a la siguiente instancia de la competencia europea tras imponerse por 2 a 0 frente a su par de la capital romana. Lucas Ocampos fue figura.

FOTO WEB FESTEJO. / El Sevilla avanzó de ronda en la Europa League.

La Europa League parece ser la competencia por excelencia de Sevilla, que venció a Roma por 2 a 0 en la vuelta tras el coronavirus y se metió a los cuartos de final. Lucas Ocampos fue la figura del encuentro.

El conjunto dirigido por Julen Lopetegui fue quien predispuso desde el arranque con constantes intentos del ex River y avances de Sergio Reguilón por el sector derecho. A los 21 minutos de la primera parte, el lateral español rompió con una diagonal y definió sobre Pau López para establecer el 1 a 0 parcial.

Con Roma algo jugado en ataque, Sevilla supo aprovechar su oportunidad y con una contra letal estableció el resultado final en el último instante de los primeros 45 minutos. Ocampos condujo y dejó con el arco libre a Youssef En-Nesyri que no falló.

La superioridad también se expuso en el complemento, cuando los españoles tuvieron grandes chances de sellar una goleada. Primero con un gol, que el VAR anuló por offside, y después con un tiro libre de Banega que se estrelló en el travesaño.

De este modo, Sevilla se metió nuevamente en los cuartos de final de la Europa League y cada vez que lo hizo, se coronó.



SE DEFINIERON LOS CUARTOS

La jornada de ayer dio por finalizados los octavos de final de la competencia y ya están los ocho mejores. El lunes, en Alemania, arrancan los cuartos y así quedaron los cruces.

El próximo 10 de agosto se abrirá la ronda con dos encuentros y habrá duelo de argentinos cuando Inter, de Lautaro Martínez, se mida mano a mano con Bayer Leverkusen, de Exequiel Palacios. En la misma jornada y también a las 16, Manchester United hará lo propio ante el Copenhage.

Un día más tarde, Wolverhampton se verá las caras con el duro Sevilla, que cuenta con Lucas Ocampos, Ever Banega y Franco Vázquez. Por úlitmo, Shaktar Donetsk y Basel se cruzarán.

Con Alemania como sede única, las semifinales también tienen fecha y se dividirán en dos jornadas. La primera irá el domingo 16 de agosto y la última el 17.



Lunes 10/08: 16.00hs Inter vs. Bayer Leverkusen, 16.00hs Manchester United vs. Copenhague. Martes 11/08: 16.00hs Wolverhampton vs. Sevilla, 16.00 Shaktar Donetsk vs. Basel