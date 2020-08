Cristina y sus críticas a Macri Nacionales 07 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner disparó duramente contra el Poder Judicial por "consagrar una vez más la impunidad" de Mauricio Macri, luego del fallo de la Cámara Federal que revocó una orden para acceder al registro de las llamadas del ex presidente durante su gestión.

"No hay argentino más impune que Mauricio Macri. Espero que algunos argentinos y argentinas se den cuenta", sentenció la líder del Frente de Todos.

En un hilo de tuits, Cristina Kirchner comenzó relatando lo que se conoció ayer con el fallo de los magistrados Martín Irurzun ("el de la doctrina de las prisiones preventivas para los opositores de Macri") y Leopoldo Bruglia ("el trasladado flojo de papeles, sin acuerdo del Senado y sin prestar juramento de Ley"), a quienes acusó de "consagrar una vez más la impunidad para Mauricio Macri".

Al respecto, recordó que la jueza María Romilda Servini de Cubría había pedido a las prestadoras telefónicas el registro de las llamadas y las celdas activadas por Macri y otros altos funcionarios del Gobierno de Cambiemos entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019.

"La prueba solicitada iba a demostrar la existencia de la mesa judicial macrista y su articulación con los servicios de inteligencia y con distintos miembros del Poder Judicial de la Nación para perseguir opositores y apoderarse de empresas ajenas", afirmó la Vicepresidenta.

Luego comparó el tratamiento que el Poder Judicial otorgó a ella y el más benigno que a su entender le dispensa a Macri.

"¿A nosotros con la impunidad? Allanaron mis casas, rompieron paredes, se llevaron objetos personales, me citaron a indagatoria ocho veces en un día…", enumeró.

Y siguió: "Me espiaron, me siguieron, me escucharon y difundieron llamadas privadas ilegalmente… Y se llenan la boca hablando de la República".



JUICIO A GOOGLE

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, inició una demanda contra el gigante de Internet Google porque en su buscador aparecía mencionada como "ladrona de la Nación Argentina", aunque la empresa aclaró que aún no fueron "debidamente notificados" de esta situación.

La ex mandataria realizó la presentación ante el fuero Civil Comercial Federal, en donde hizo referencia a una publicación hecha el 17 de mayo en la que se daba cuenta de que el buscador de Google había colocado una particular definición en el lugar donde debía figurar el cargo que ocupa: en el panel de conocimiento aparecía su foto junto a la leyenda "Ladrona de la Nación Argentina".