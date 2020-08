Analizarán restos óseos hallados en un desagüe Policiales 07 de agosto de 2020 Redacción Por CASO ASTUDILLO CASTRO

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca, que investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, ordenó el análisis de restos óseos y de elementos secuestrados durante una inspección ocular solicitada por la querella y que fue realizada en cercanías del kilómetro 780 de la Ruta Nacional N°3.

Además, la Fiscalía informó que entre otras de las medidas llevadas a cabo, se obtuvieron nuevos datos del joven desaparecido a través del chip de celular, y que la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) presentó un informe sobre los resultados arrojados por el Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) de los móviles policiales investigados, que serán analizados por la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina (PFA).



LA MADRE

CONTRA EL FISCAL

En tanto, este jueves, Cristina Castro, la madre del joven de 22 años, apuntó contra el fiscal de la causa y dijo que no le atiende el teléfono y que tampoco ordenó los rastrillajes en el lugar en el que este miércoles se encontraron los restos óseos y varias prendas de vestir junto a una mochila, que ella no reconoció que sea de su hijo.

"Había un buzo que es muy similar al buzo que tiene Facundo en la foto en la que está junto al patrullero", comentó la mujer en declaraciones al canal de noticias TN.

Enojada con la actitud que dice que el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez tiene con ella y su abogado, dijo: "no nos atiende, le pedimos que rastrillaran la zona y todavía estamos esperando la orden".

Y agregó: "lo único que quiero es saber qué pasó con mi hijo, pero la Justicia me da vuelta la espalda y ya estoy cansada. Quiero encontrarlo y traerlo a Luro. El 23 de agosto cumpliría 23 años", agregó.

La inspección ocular que se realizó este miércoles fue a pedido de la querella, luego de que una vidente le dijera a la madre de Facundo que su hijo podría estar en ese lugar.

Este jueves por la tarde, y tras el reclamo de la madre ante las cámaras de televisión, trascendió que el rastrillaje que solicitó la familia del joven en el lugar del hallazgo de los restos óseos y de otros objetos, se realizará hoy viernes a partir de las 8:00.