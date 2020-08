Rafaela, sede del lanzamiento de la iniciativa 1 Millón de Arboles en Santa Fe

El evento fue por videoconferencia y contó con la participación del Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; la Ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; organizadores, intendentes y presidentes comunales de toda la geografía santafesina. Por nuestra ciudad participaron el Intendente Luis Castellano; la Jefa de Gabinete, Amalia Galantti y la Secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso. Presentaron las acciones que se llevarán adelante en Rafaela en relación al arbolado, en el marco de la Campaña Semana del Árbol y la iniciativa 1 Millón de Árboles destinada a forestar con un millón de árboles todos los pueblos y ciudades del país. Esta iniciativa es promovida por el Capítulo Argentino del Club de Roma, el Movimiento Agua y Juventud y La Ciudad Posible (Empresa B).Dando apertura al encuentro, el Gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, señaló: "Estas iniciativas son muy valiosas. Hay muchas personas que sueñan con una posibilidad real y concreta de un futuro distinto en nuestro ambiente, de un cuidado distinto”. Y añadió: “Lo valioso y lo que nos entusiasma de ser parte de esta iniciativa es que nos pone a prueba. El año que viene nos vamos a encontrar todos de nuevo para contar lo que hicimos. Y en ese momento se terminan las palabras o lindas frases, porque vamos a tener que demostrar si fuimos consecuentes con el compromiso asumido”. Finalmente destacó que “esta participación no es una cuestión de ocasión, sino que tiene un trabajo de fondo y es un compromiso desde el primer día de este equipo”.Por su parte, la Ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet, mencionó: “Nosotros queremos poner en valor desde la Provincia esta iniciativa y sumarnos a este proyecto tan interesante con un programa provincial que denominamos ‘Plantar para el futuro’, como un compromiso de esta gestión de gobierno. Si hay algo que tiene como interesante este programa es el trabajo en red del Estado con las instituciones intermedias, con los ciudadanos que tienen un compromiso con el ambiente y con los árboles”.El plan de acción de Rafaela incluye la plantación de aproximadamente 5000 árboles en el período de un año. Al respecto, el intendente Luis Castellano firmó una Carta Compromiso de Adhesión a la Campaña Nacional y expresó: “La situación actual nos lleva a repensar el vínculo del ciudadano con el ambiente. Nos enorgullece que nos hayan brindado este espacio para compartir nuestra experiencia y nuestro plan de acción en Rafaela”. Agregó que “nuestra ciudad fue pionera en políticas públicas de cuidado y fomento de la biodiversidad. En el año 2004 cuando Omar Perotti era intendente de Rafaela, acompañado en ese entonces por Marta Engler, idearon un innovador plan cuyo objetivo era llegar a un árbol por habitante. Hoy ese objetivo está pronto a cumplirse, y nuestro desafío es superarlo y potenciar esa meta. Rafaela tiene 110.000 habitantes y 95.000 árboles de alineación y en espacios verdes, sin contar los que existen en terrenos privados”.María Paz Caruso, por su parte, explicó: "Hace mucho tiempo que venimos hablamos de este millón de árboles con los organizadores. Y hoy, ver reunidos a los líderes políticos de la provincia apostando al arbolado urbano, a la biodiversidad y a las políticas públicas para el cuidado del ambiente es fundamental porque demuestra que el compromiso es real y con acciones concretas". Además, agregó que “estas iniciativas son necesarias. Podemos tener un gran desarrollo local, pero muchas veces con lo local no alcanza. Es fundamental trabajar en red, vincularnos con ciudadanos, instituciones, gobiernos locales, provinciales, nacionales y otros actores sociales para que verdaderamente se logren acciones a largo plazo". También destacó: "Hoy planificar es fundamental, pero hay que activar. Ya no hay tiempo de seguir pensando. Tenemos que actuar; la situación ambiental lo exige". Asimismo, agradeció la presencia de la ingeniera Anabel Albrecht, encargada del área de verde urbano, con quien presentó el plan ‘Rafaela que te quiero verde’.La iniciativa nacional “1 Millón de Árboles” fue lanzada en la Provincia de Santa Fe con la ciudad de Rafaela como sede, en un evento que se realizó el miércoles 5 de agosto a las 9.30 horas vía zoom y del que participaron más de 90 ciudadanos y representantes de instituciones, localidades y comunas de Santa Fe. El programa del encuentro abordó temáticas diversas y estuvo enfocado en delinear acciones concretas para planificar políticas públicas que ayuden a fortalecer la gestión y diseño del arbolado urbano en el ámbito local, y definir acciones de forestación y reforestación a desarrollar junto a instituciones y la ciudadanía en general, en el marco de la campaña. Alejandro Jurado (La Ciudad Posible) y Gonzalo del Castillo (Capítulo Argentino del Club de Roma) se ocuparon de brindar los detalles de la iniciativa y de moderar las presentaciones de los demás disertantes presentes.La Semana del Árbol es una campaña de plantación, adopción y donación de árboles nativos impulsada desde 2012, que busca redefinir y restablecer nuestro vínculo con la naturaleza a través del acto práctico, simbólico y fundamental de plantar un árbol. Participan ONGs, viveros, municipios, empresas, instituciones, y sobre todo miles de personas que quieren construir un mundo mejor, más saludable y lleno de vida. Semana del Árbol es un espacio que crea redes y fortalece relaciones ambientales con el objetivo de gestar una nueva sociedad ética y ambientalmente sostenible.Consultas, formas de colaboración y donaciones: www.semanadelarbol.org | [email protected] | @semanadelarbol.