Excelente evolución del bombero internado Policiales 06 de agosto de 2020 Redacción Por CON QUEMADURAS EN EL INCENDIO RURAL DE BELLA ITALIA

FOTO FACEBOOK MP MARCOS PRON. El Bombero de 21 años, aún grave, dejó ayer la Unidad de Terapia Intensiva.

Honda preocupación se instaló en buena parte de la sociedad rafaelina, ansiosa de conocer la evolución y el estado de salud del bombero voluntario que sufrió graves quemaduras y debió ser internado de urgencia en la Clínica Parra el lunes último después de los graves incendios de campos en zona rural de Felicia y Bella Italia. Muchas personas también, preocupadas por este joven “héroe” pedían saber de quién se trataba.

LA OPINION dialogó en la víspera con Andrés Baldessari –jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Rafaela- quien nos transmitió que el joven bombero se hallaba evolucionando bien de salud y que ayer salió de la Unidad de Terapia Intensiva donde se encontraba desde el lunes.



ACTUALMENTE

El joven Bombero Voluntario se trata de Marcos Pron, un rafaelino de 21 años, quien al día de ayer se encontraba estable pero con lesiones de consideración en piernas, brazos, cuello y rostro.

Según se supo la parte del cuerpo que presentaba más quemaduras son sus brazos, y afortunadamente no tuvo problemas en sus vías aéreas (respiración); una lesión que suelen sufrir los Bomberos.

El día lunes, hacia las 13.30 los Bomberos Voluntarios de Rafaela recibieron los primeros pedidos de colaboración de parte de sus pares de Felicia los cuales fueron rápidamente atendidos. En los momentos mas aciagos, según nos comentó el jefe BV Baldessari, el frente de las llamas llegó a tener 10 kilómetros o más de ancho, siendo que hubo varios focos.



IMPREVISIBLE

En ese contexto y en momentos en que se combatían los graves siniestros forestales en zona rural de Bella Italia, el joven bombero Marcos Pron conducía la camioneta Nissan Frontier propiedad de los Voluntarios, la cual fue acorralada por las llamas cayendo a una cuneta, de la cual Marcos pudo ser rescatado, aunque al móvil no lograron retirarlo y quedó totalmente destruido por el fuego.

Debido a las lesiones que presentaba, Marcos fue auxiliado por una ambulancia del servicio de emergencias SIES 107 y trasladado rápidamente a la Clínica Parra donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Recién en la mañana de ayer miércoles fue trasladado a una habitación común fuera de UTI, aunque se encontraba muy dolorido y con analgésicos. Si bien su evolución ahora depende del paso del tiempo, aunque es lenta, va en el sentido correcto y es buena, según nos explicaron.

Cabe destacar que no obstante tiene prohibidas las visitas, y una vez dado de alta deberá enfrentar un tiempo de rehabilitación.



INVESTIGACIONES

ABIERTAS

En cuanto al siniestro se pudo saber que por el momento hay dos investigaciones abiertas para determinar el origen de los múltiples focos que tuvo este gravísimo incendio.

Una de las investigaciones es de oficio y la lleva adelante la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, conducida por la fiscal Dra. Gabriela Lema. La segunda investigación son las pericias técnicas que lleva adelante la Agrupación de Bomberos Zapadores de esta Unidad Regional V.

Es de desear por parte de la comunidad toda que los graves riesgos que enfrentó el bombero Marcos Pron, sean retribuidas con muestras de apoyo y solidaridad de la sociedad en su conjunto por su valentía frente al fuego, y que su salud evolucione de la mejor manera posible a fin de que pronto pueda regresar nuevamente junto a su familia, a su hogar.

Por su parte Baldessari destacó el generoso apoyo que recibieron en todo momento de parte de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, quienes pusieron a disposición de los locales toda la colaboración que fuese necesaria en estos momentos difíciles.