La “Crema”, ¿En uno de los posibles primeros cruces de Copa Argentina? Deportes 06 de agosto de 2020 Redacción Por Advirtiendo que el retorno a las prácticas se dará en tres etapas por categoría, los primeros partidos en jugarse serían con equipos de la Liga Profesional y la Primera Nacional. Atlético, que debe enfrentar a Talleres de Córdoba, sería uno de esos cinco encuentros. ¿La fecha? Octubre.

Luego de los anuncios del regreso a las prácticas en el fútbol argentino, una de las primeras cuestiones a resolver, más allá de cuándo y cómo volverán los tornes de cada categoría, es cuándo retornará la Copa Argentina, que antes de la pandemia de coronavirus había conocido a sus primeros nueve clasificados a la segunda ronda.



Como se trata de un certamen que enfrenta a equipos de diferentes categorías, y siendo que los del ascenso (entiéndase por Primera B, C, D y Federal A) serán los últimos en regresar, allá por el 10 de septiembre, habría que imaginarse a todos los equipos disponibles para la competencia recién para la segunda mitad de octubre, aunque hay cinco duelos que podrían adelantarse.



Atlético de Rafaela, que milita en la Primera Nacional, debe medirse con Talleres de Córdoba, de la Liga Profesional. La ‘T’ retornará a las prácticas el próximo lunes, mientras que la ‘Crema’ lo hará el 2 de septiembre.



Así, se entiende, que al ser las dos primeras categorías en retomar la actividad, serían los primeros en estar listos para jugar. Los otros cruces son: Temperley vs Deportivo Riestra, San Martín de San Juan vs San Martín de Tucumán, Defensa y Justicia vs Estudiantes de Buenos Aires, Tigre vs Alvarado de Mar del Plata.



Los cruces de 32 avos irían en Octubre, mientras que en noviembre se disputarían los 16avos, y el resto de las instancias, Octavos, Semis y Final en enero y febrero del próximo año.



Los otros partidos son: Newell's vs. Sportivo Peñarol (SJ), Arsenal vs. Huracán Las Heras, Estudiantes (RC) vs. Chaco For Ever, Vélez vs. Camioneros, Rosario Central vs. Boca Unidos, Godoy Cruz vs. JJ Urquiza, Racing vs. Sportivo Belgrano (SF), San Lorenzo vs. Liniers, Independiente vs. Villa Mitre (BB), Boca vs. Claypole, Defensores de Belgrano vs. Almirante Brown, Atlético Tucumán vs. Comunicaciones, River vs. Defensores de Pronunciamiento, Huracán vs Estudiantes (SL), Atlanta vs. Villa San Carlos, Lanús vs. Real Pilar, Colón vs. Cipolleti y Banfield vs. Güemes (SdE).

En tanto, los nueve que jugaron antes de la pandemia y avanzaron a 16° son Sarmiento (vs Douglas Haig), Talleres (RdE) (vs Aldosivi), Patronato (vs Instituto), Gimnasia (vs Sportivo Barracas), Dock Sud (vs Unión), Argentinos (vs Cañuelas), Laferrere (vs Estudiantes), San Telmo (vs Central Córdoba SdE) y Deportivo Madryn (vs Platense).