Va llegando el aporte de la UAR a los clubes Deportes 06 de agosto de 2020 Redacción Por RUGBY

FOTO ARCHIVO PRIMERA ETAPA./ Los clubes de la USR, entre ellos CRAR, recibieron 65.000 pesos.

No es una cifra demasiado significativa, pero todo suma para que los clubes puedan ir superando el difícil contexto en el marco de la pandemia por el Covid 19, que paralizó la competencia deportiva. La Unión Argentina de Rugby anunció hace algunas semanas un plan de ayuda extraordinaria y excepcional a los 664 clubes que se encuentran distribuidos por todo el país. La decisión también fue aprobada y apoyada por la unanimidad de las 25 uniones que conforman la UAR.

El programa comprendió entre otras medidas, destinar un global de 100 millones de pesos para hacer frente a la crisis económica de la cual el rugby no está exento.

Parte de esa ayuda estuvo llegando a los clubes de la Unión Santafesina. Cada institución recibió recientemente 65.000 pesos y en un plazo mediato estará llegando un plus de acuerdo a la cantidad de jugadores fichados durante 2019.

En el caso del Círculo Rafaelino de Rugby están trabajando en dicho procedimiento administrativo para poder acceder a ese remanente.