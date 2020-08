“Tenemos la sensación de que la cuarentena terminó” Locales 06 de agosto de 2020 Redacción Por En medio del malestar que generó el último DNU nacional en el que se prohíben las reuniones familiares y afectivas en todo el país, el subsecretario de salud local, explicó el motivo de la determinación en esta etapa de la pandemia e instó a la solidaridad “intergeneracional”.

FOTO ARCHIVO MARTIN RACCA. El subsecretario de salud de Rafaela se refirió a la "relajación" que hay en la ciudad.

Es prácticamente normal que la ciudadanía se moleste ante el último DNU que impide los encuentros familiares y afectivos en los domicilios y si permite que bares y restaurantes puedan seguir abiertos. Sobre todo si esta nueva medida se aplica en ciudades como la nuestra con más de 100 días sin nuevos casos de Covid-19. Es cierto por otro lado que la gente abusa de la flexibilización y ha relajado todas las medidas de prevención, como los son el uso del barbijo, el distanciamiento social y la permanente higiene de manos.

El subsecretario de salud de Rafaela, el Dr. Martín Racca, explica que “la realidad es que se trata de trabajar con lo que se llaman clúster, que son los lugares cerrados donde una persona puede contagiar a varios; recordemos que lo que hace epidemiología es investigación de un caso y armar el mapa epidemiológico, es decir, tenemos que trabajar con los contactos estrechos. Los clúster que son lugares donde hay muchos contactos estrechos es lo que queremos tratar de limitar y la limitación tampoco puede ser afectando la cadena productiva. Sabemos que lo peor de los clúster son las las empresas productoras de alimentos por ejemplo, y las empresas productoras de alimentos son esenciales y van a tener que seguir funcionando porque sino tendríamos un problema mayor”.

Racca al referirse a la escasa conciencia social que hoy se evidencia ante ciertos comportamientos de la población, dijo que “tenemos la sensación de que la cuarentena terminó, la adherencia a la norma es prácticamente un porcentaje muy bajo; pero lo que quiero plantear es lo que se llama solidaridad intergeneracional. Es muy probable que a los jóvenes menores de 40 años no les pase absolutamente nada si se enferman con coronavirus, pero puede llegar a ser un eslabón en la cadena de transmitir esa enfermedad a algún contacto mayor de 60 años, que puede ser algún familiar, vecino o amigo, y esa persona que sea mayor o tenga alguna comorbilidad sí va a padecer una enfermedad extremadamente grave”, sentenció.

El funcionario insistió en que “esto hace en que no pensemos en lo individual sino que tratemos de pensar un poco en lo social y familiar, porque a los jóvenes probablemente no les pase nada, pero lo van a padecer personas que sí hayan tenido contacto estrecho con ellos”.



CASOS POSITIVOS CADA VEZ

MAS EN LOCALIDADES

El subsecretario al ser consultado por la cantidad de localidades que no habían presentado casos de Covid-19 y hoy sí presentan, explicó que “cuando aparezca un caso lo que va a hacer epidemiología es tratar de comunicarse con ese caso y la persona va a tener que referirnos 48 horas previas con quien estuvo en contacto; se arma el mapa epidemiológico y si nosotros podemos aislar a todas las personas que tuvieron contacto con ese caso, muy probablemente no sea necesario retroceder de fases, pero si no podemos armar el mapa epidemiológico el planteo de retroceder de fase va a estar a la vuelta de la esquina”, sostuvo Racca.