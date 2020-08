Marcelo Milanese puso en duda su continuidad Deportes 06 de agosto de 2020 Redacción Por De todos modos, resta determinar si el Bicho Verde jugará en 2020 ya que los ascensos serían por Reducidos y no estaba clasificando en marzo.

FOTO LA PAGINA ALBIVERDE CUERPO TECNICO./ Milanese expuso que un sponsor pone condicionamientos.

Los clubes del Federal A podrán regresar a entrenar a partir del 7 de septiembre. Según informó el sitio Interior Futbolero, el protocolo presentado al Ministerio de Salud y Deporte indica, entre otras cosas, que las sesiones de entrenamiento contarán con un máximo de 6 jugadores en cancha y a una distancia de 1,5 metros. Además, se dará prioridad a los testeos que serán llevados a cabo previamente al retorno de los entrenamientos y durante el transcurso de los mismos de forma semanal.

Trascendió que el presupuesto mensual para realizar los testeos a todos los integrantes de un plantel profesional se estima que es de 750.000 pesos. Al menos en los primeros, los costos serán asumidos por AFA.



LA SITUACION DE UNION

La definición y resolución para la forma de definir los ascensos en el Federal A debería conocerse antes del comienzo de los entrenamientos para saber quienes retornarían. Al ser torneos reducidos, no todos deberían volver.

No obstante, hay casos de equipos que tienen pendiente la participación en la Copa Argentina, que también será analizada la semana próxima.

Si se confirma la modalidad de definir los ascensos que se manejó en abril, Unión de Sunchales no volvería a jugar hasta 2021. Ese formado preveía dos reducidos (uno en la Zona A y otro en la Zona B) para definir los dos ascensos a la Primera Nacional. Unión (con un partido menos que varios de sus oponentes en ese momento) ya no tendría participación dado que se encontraba décimo en su grupo.

¿Le conviene a Unión volver a entrenar si no jugará durante este año? Esa respuesta la tendrán quienes dirigen a la entidad llegado el momento de tomar la decisión.

Por otra parte, si bien se había confirmado la continuidad del técnico Marcelo Milanese en el Bicho Verde, en las últimas horas se conoció que ni siquiera está asegurada hasta fin de año. Tanto la Comisión Directiva como la Subcomisión de Fútbol manifestaron su apoyo a la estructura de trabajo actual, que abarca desde las categorías formativas hasta el plantel profesional. Sin embargo, el entrenador señaló que deberán evaluar si continuarán en funciones.

Ayer Milanese en una nota radial admitió que un Sponsor importante para el proyecto futbolístico tiene una incidencia marcada para la elección del técnico. "Tenemos suficiente dignidad e hicimos las cosas bastante bien como para tener condicionamientos que van en contra del proyecto", dijo el DT.