Baja del IVA y el consumo SUPLEMENTO RURAL 06 de agosto de 2020 Redacción Por LACTEOS

Si bien reconoció que es prematuro hablar de los cambios que implica la reducción en la alícuota del IVA a la leche fluida del 21% al 10,5%, el empresario lácteo Luciano Di Tella anticipó que podría significar bajas en el precio al consumidor, y reconoció que el consumo se está debilitando.

La iniciativa de bajar la alícuota del IVA a la leche fluida, incluida en la ampliación del presupuesto nacional unifica con un mismo porcentaje a la categoría de leche fluida y en polvo sin aditivos, según informaron fuentes de la AFIP y del ministerio de Desarrollo Productivo.

"Es un poco prematuro hablar porque no sabemos el texto de la Ley ni como AFIP lo reclama. La realidad es que hoy el tema del IVA en la leche es muy complicado y muy confuso, la mitad de la leche no tiene IVA porque es sin aditivos, la otra mitad si tiene IVA porque es con aditivos, y después hay algo que nadie sabe y es que el gobierno compensa con la Resolución 418 de este año a los supermercados por el crédito de IVA que generaron en la compra de este IVA exento", clarificó Luciano Di Tella, titular de Lácteos Yatasto, quien de acuerdo a TodoLechería ofició de vocero del sector pyme lácteo en una entrevista con el canal América 24 .

Di Tella explicó que "lo que dice Paula Español (por la secretaria de Comercio Interior) es que esto sería modificar las alícuotas, tenemos la mitad de la leche al 21%, la otra mitad al 0%, esto sería 10,5% y sería una simplificación de algo que es más complejo de entender, de implementar, y creo que de ese punto de vista no debería generar un aumento la leche, para mi debería, o mantenerse el precio, o bien sufrir una pequeña baja".

Por otra parte, puntualizó que desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas vienen pidiendo que toda la cadena láctea tenga un IVA del 10,5% "como otras cadenas, la molinera, la aceitera tienen eso, y eso genera que primero se reduzca la informalidad y baje el costo de los productos porque el tema del IVA es complejo pero no se puede tener IVA 21% en una etapa e IVA 10,5% en otra etapa porque eso genera un problema; el IVA tiene que ser homogéneo a lo largo de una cadena, eso dicen los tributaristas, y creemos que sería un gran avance y que esta es la oportunidad de resolver este problema del IVA Exento y No Exento que era un lío y una compensación muy compleja de implementar. Sería la oportunidad de bajar el IVA a toda la cadena y simplificar y reducir la informalidad", afirmó.



EL MOMENTO DEL SECTOR

Al describir el momento que transita el sector lácteo, Luciano Di Tella dijo "veníamos cayendo en el consumo de leche, pero hubo un pico que fue el comienzo de la pandemia donde la gente entró en pánico y acopió leche. También hay un cambio de hábitos, estamos cocinando más, tomamos más leche. Pero la verdad que este mes de junio y julio ya el consumo se está debilitando porque ya se empieza a notar que no hay plata. Lo que si ocurre es meritorio pero preocupante y es que el Estado se ha convertido en un gran comprador de leche fluida, gran comprador de leche larga vida para todos los planes sociales, bolsones, que es muy bueno que se esté asistiendo a la emergencia sanitaria, pero demuestra que el consumo está sostenido gracias a estos mecanismos, y no porque la gente tenga plata de comprar leche".