Avances en el programa de reactivación productiva

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El Gabinete Económico se reunió ayer en Casa Rosada para avanzar en el programa de reactivación productiva post cuarentena, que buscará reactivar el consumo y tendrá el foco puesto en la construcción, tras haberse alcanzado un acuerdo por la reestructuración de deuda.

Así lo anticiparon a NA fuentes oficiales, las cuales precisaron que hay "dos sectores que preocupan mucho" al Gobierno nacional: entretenimiento y gastronomía.

En el arranque del encuentro los funcionarios aplaudieron al ministro de Economía, Martín Guzmán, tras haberse alcanzado el acuerdo por la renegociación de deuda.

"Que Argentina no haya entrado en default es una buena noticia, no solo para las finanzas públicas, sino también para el resto de las empresas que necesitan financiarse", resaltó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada.

El encuentro, que comenzó a las 10:00 y se prolongó casi una hora, fue encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, junto a la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y los ministros Guzmán, Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo).

Cafiero indicó que "la salida de la recesión es parte del programa de medidas económicas" del Gobierno.

Dijo que los plazos son para "cuando la Argentina se vuelva a poner en modo productivo, vuelva a generar empleo, vuelva a generar góndola, vuelva a mover el mercado interno. Nuestro país depende de esas variables".

Según indicó la Jefatura de Gabinete, luego de la reunión Todesca afirmó que con el tema de la deuda "despejado", tienen una "batería de medidas" en las que están trabajando.

Dijo que "son un conjunto de medidas apuntado a la recuperación de la economía a la salida de la pandemia, y otro para el mediano y largo plazo que son para la transformación de la estructura productiva, que es un tema central para que funcione".

"Es fundamental el acuerdo para el esquema macroeconómico de la Argentina. Ya tenemos claro cuánto vamos a tener que pagar, cuándo vamos a tener que pagar y esos montos están hechos sobre proyecciones concretas de la economía argentina y que esos pagos no sean a costa de un ajuste fiscal tremendo que obviamente va en contra del crecimiento de la economía", enfatizó Todesca.

La vicejefa de Gabinete detalló: "Tranquilizamos la economía por el lado de los pagos y eso nos permite focalizar recursos para darle un impulso a la economía, tanto en el corto plazo con medidas de recuperación del consumo como en el largo plazo seleccionando sectores y desarrollando políticas específicas para cada uno de ellos".

"Las medidas van a ser en favor de los objetivos que tuvimos en el inicio del gobierno de Alberto Fernández, que es recuperar la producción y el empleo, siguiendo las reglas que el Presidente de la Nación expresó con toda claridad", señaló.

También participaron del encuentro el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y la titular de la Anses, Fernanda Raverta.