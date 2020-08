Matías Suárez, aislado Deportes 06 de agosto de 2020 Redacción Por RIVER

FOTO ARCHIVO SUÁREZ. / No podrá estar en la vuelta a las prácticas.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El delantero Matías Suárez no podrá retomar los entrenamientos junto con sus compañeros de River porque deberá estar aislado por al menos siete días en el barrio privado donde vive en la ciudad Córdoba, en el cual se registraron 21 casos positivos por coronavirus.

El futbolista debía regresar a Buenos Aires para sumarse el próximo lunes 10 de agosto a las prácticas, pero tras conocerse los contagios, el jugador tiene que permanecer en cuarentena una semana más.

"Matías vive en este lugar y se encuentra en su domicilio. A las cero horas de hoy el COE Central de Córdoba dispuso un control sanitario de aislamiento, que va a durar siete días, en primera instancia", señaló el comisario local, Gonzalo Cumplido.

En diálogo con TyC Sports, añadió: "Son 300 familias las que habitan el barrio y hay una restricción para entrar y salir, aunque eso puede cambiar de acuerdo a los trabajos de campo de los sanitaristas y epidemiólogos".

"En esos 21 casos no está Matías. Hay veces que los tiempos se han extendido o acortado, todo depende de los resultados que vayan obteniendo. A veces, pueden flexibilizar la situación de algunas de las personalidades que figuran como esenciales, que también puede ser la del jugador de fútbol, porque acá también viven médicos", expresó Cumplido.

El representante del atacante, Cristian Colazo, se expresó en el mismo sentido en declaraciones a la señal de cable TNT Sports.

"Él está bien, sólo que encontraron algunos casos en el barrio y armaron un cordón sanitario por prevención. Como pasó recién anoche, todavía no sabemos si le darán permiso para ir a entrenarse si se hace un hisopado".

Y agregó: "Matías le informó al preparador físico de River lo que está pasando, vamos a ver cómo sigue porque es todo muy reciente".

De esta manera, Suárez se suma a lista de jugadores que no estarían presentes en los entrenamientos desde el inicio y deberán completar su aislamiento ya que los otros que tienen que cumplirlo con Juan Fernando Quintero y Robert Rojas por haber llegado desde el exterior.

En caso de no haber inconvenientes, Quintero quedará habilitado para sumarse a las prácticas el jueves 13 de agosto mientras que Rojas podría regresar el viernes 14.