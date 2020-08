Fueron procesados Arribas y Majdalani Nacionales 06 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, procesó ayer al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y su ex número dos, Silvia Majdalani, por el espionaje ilegal sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Recoleta, que tuvo lugar en 2018.

Además, el magistrado decidió fijar para los dos imputados la prohibición de salida del país, ordenó la retención de sus pasaportes y les trabó un embargo de dos millones de pesos, supo NA de fuentes judiciales.

"Desde fines del mes de julio y al 7 de agosto de 2018, ordenaron la realización de tareas de vigilancia y observación frente a la sede del Instituto Patria y del domicilio de la entonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner", señaló el juez.

Según el magistrado, eso fue realizado para "obtener inteligencia" y "por el solo hecho de su opinión política, o su adhesión y pertenencia a organizaciones partidarias contrarias al gobierno de turno".

Las tareas fueron encomendadas por el ex integrante de la AFI, Alan Ruiz, ya procesado con anterioridad, a un grupo operativo de espías, algunos de los cuales declararon como testigos y dijeron que ese director de área todo el tiempo les afirmaba que esas tareas de inteligencia eran solicitadas por Majdalani.

Los agentes declararon que el pedido de Ruiz era para saber si ingresaban o salían bolsos o valijas, en momentos en que el entonces juez Claudio Bonadio investigaba la causa de los "cuadernos".