Familiares de Perea expresaron su versión

EL JOVEN DE 19 AÑOS DETENIDO EN CASO GLARIA

En la jornada de la víspera, familiares de Matías Perea de 19 años, uno de los dos jóvenes detenidos con prisión preventiva en la cárcel de Las Flores por el “homicidio en ocasión de robo” de Gonzalo Glaría, ocurrido el 31 de diciembre de 2019, decidió dar a conocer su versión de los hechos en cuanto a los momentos que transitan con el joven encarcelado, esperando el juicio oral que comenzará la primera semana de octubre, y así por primera vez dar a conocer algunos aspectos y romper el silencio en diálogo con LA OPINION.



CON LA OPINION

La que dialogó con un cronista de este Diario, es Verónica Perea, tía de Matías y vecina del barrio Villa Podio. Verónica es quien alojó en su casa a Matías, después del fallo de Primera Instancia, cuando el juez Osvaldo Carlos decretó la falta de mérito de los dos imputados, ordenando su libertad, disintiendo con la calificación penal propuesta por la Fiscalía de “homicidio en ocasión de robo”.

Verónica Perea dio a conocer algunos aspectos de esta causa que publicamos a continuación.

* “Matías estudió soldadura en el ITEC y también hacía el secundario. Trabajaba en el barrio Güemes en un negocio para descargar camiones y también trabajaba en una verdulería de calle Luis Fanti descargando cajones de verdura. Nunca cayó en ningún delito. No tenía antecedentes ni prontuario. No es ladrón ni nunca tomó drogas”.

* “Nos callamos mucho tiempo por respeto a la familia Glaría

-dijo-. Pero a Matías lo están acusando de algo que no fue. Como madre siento el dolor que debe sufrir la mamá de Gonzalo Glaría”.

* “A Cristian Milesi no lo conozco. La madre de Matías trabajaba en un quiosco y allí conoció a Milesi que vivía enfrente del negocio y era cliente”.

* “El día del hecho, Matías salió de trabajar a las 5.00 de la mañana, de descargar camiones en la verdulería. En ese momento Milesi le golpeó la puerta de la casa para que lo lleve en la moto a vender el celular. Le pidió un favor a Matías”.

* “Matías le dijo que sí a Milesi y pasó todo lo que pasó. En la estación de servicios Milesi le dijo [a Matías] que arranque rápido porque le querían robar”.

* “Matías huyó después del accidente porque él se asustó, y después el papá y su tía Romina (Perea) lo llevaron hasta la sede de la PDI y lo entregaron a la Justicia”.

* “Queremos una charla con los jueces y con el intendente Castellano para tener la oportunidad de dar nuestra versión de los hechos. No lo pueden condenar a Matías por algo que no hizo”.

* “Los familiares no sabemos nada de él en la cárcel de Las Flores. Sólo que estaban sin bañarse, y como están aislados no hay ningún contacto. Tampoco por teléfono”.

* “Matías tiene un problema alérgico pero no se lo pudimos decir al Juez. Está sin medicamentos y no recibe ningún tratamiento”.

* “Ya nos avisaron que la primera semana de Octubre tendrá comienzo el juicio oral”.