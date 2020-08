Argentina anunció acuerdo con acreedores y dijo que representa un "alivio significativo"

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El Gobierno anunció ayer que llegó a un acuerdo de reestructuración de la deuda con los principales grupos de acreedores y destacó que el país logrará así un "alivio significativo" en su situación fiscal.

Además, extendió hasta el 24 de agosto próximo el plazo para que los acreedores adhieran al canje, que vencía este martes.

El acuerdo permitirá canjear u$s 66.300 millones en títulos emitidos bajo ley extranjera. "La República Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores llegaron a un acuerdo que les permitirá a apoyar la propuesta de reestructuración de deuda y otorgarle a la República un alivio de deuda significativo", informó el Poder Ejecutivo.

En un comunicado, la Casa Rosada garantizó que la Argentina "ajustará algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos establecidas en su Invitación del 6 de julio". Aclaró que las modificaciones no significarán "aumentar el monto total de los pagos de capital o los pagos de interés que Argentina se compromete a realizar, mejorando al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora".

Para arribar al acuerdo, la Argentina ofreció un dólar más de valor presente neto, hasta los u$s 54,30, y los bonistas bajaron su pretensión de recibir más de u$s 56.

Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

1 - Las fechas de pago sobre los Nuevos Bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre.

2 - Los nuevos bonos a ser emitidos como compensación por intereses devengados y compensación por consentimiento adicional comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.

3 - Los nuevos bonos 2030 en USD y en Euros comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, donde la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.

4 - Los nuevos bonos 2038 en USD y en Euros a ser emitidos como contraprestación por los bonos de descuento existentes comenzarán a amortizar en Julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.

"Tal como se contempla en la Invitación, los tenedores de los bonos denominados en Euros y CHF podrán canjearlos por los nuevos bonos denominados en USD, sobre la base de los tipos de cambio vendedor en Euro/CHF/USD a las o alrededor de las 12.00 pm hora de Nueva York el 6 de agosto de 2020", puntualizó el comunicado. Y añadió: "En consecuencia, los límites de emisión sobre los nuevos bonos denominados en dólares estadounidenses se aumentarán para reflejar la diferencia en los tipos de cambio entre la Invitación original y la Invitación revisada".

Según el texto oficial, "el acuerdo de los acreedores que brindan respaldo con respecto a los términos de reestructuración está expresamente sujeto a que los documentos de los nuevos bonos de Argentina, incluya estos ajustes propuestos".



BENEFICIOS

Tras el acuerdo con los acreedores, la Argentina enfrentará vencimientos de títulos externos por solo u$s 4.500 millones en los próximos cinco años, en lugar de los originales u$s 30.200 millones, estimó el Ministerio de Economía.

En un informe difundido luego de la conferencia de prensa ofrecida por el ministro Martín Guzmán, el Palacio de Hacienda divulgó un comunicado donde analizó los "Hitos de la Reestructuración 2020". Puntualizó que "la reestructuración permitirá reducir el interés que pagan los títulos externos a una tasa promedio del 3,07%, cuando la deuda anterior pagaba cerca del 7% (en dólares estadounidenses)".

Esto es así ya que, antes de este entendimiento, Argentina debía pagar por cada 100 dólares de deuda unos 7 dólares de intereses, y ahora abonará 3, a lo que se debe sumar una reducción del capital adeudado del 1,9%.



FERNANDEZ: "ARGENTINA

RECUPERA AUTONOMIA"

El presidente Alberto Fernández aseguró que el acuerdo por la deuda permitirá a la Argentina recuperar "autonomía" y destacó que el país tendrá un ahorro de u$s 37.700 millones en diez años. Incluso, señaló que ese ahorro se amplía a u$s 42.500 millones si se tiene en cuenta lo que el país se había comprometido a pagar en los próximos cinco años.

"Nunca fuimos a una pelea; fuimos a resolver un problema y lo estamos haciendo", dijo el Presidente al encabezar el acto de relanzamiento del plan Procrear, en el que mostró satisfacción por el entendimiento luego de tres meses y medio de negociaciones. Destacó que el Gobierno está "cumpliendo con la palabra de poner al país de pie y de que la deuda no nos iba a impedir lograr un proceso de desarrollo para la producción y el trabajo".

El jefe de Estado agradeció la "comprensión de los acreedores que entendieron que la Argentina estaba haciendo un enorme esfuerzo y a organismos internacionales y de más de 150 economistas que se sumaron a la propuesta", entre ellos el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, mentor del ministro Martín Guzmán, encargado de las negociaciones.

"Ahora tenemos despejado el horizonte a dónde queremos llegar", sostuvo el mandatario en declaraciones formuladas al portal Cenital.

En tanto, por las redes sociales, dirigentes de la oposición y del oficialismo resaltaron el acuerdo que el gobierno logró por la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera.



"PASO DECISIVO"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró que llegar a un acuerdo con los acreedores fue un "paso decisivo" porque pone a la Argentina en una "situación ventajosa", pero aclaró que el entendimiento "no resuelve todos los problemas" del país.

"El Estado va a enfrentar una carga menor de deuda", destacó el funcionario en la primera conferencia de prensa ofrecida en el microcine del Palacio de Hacienda tras el acuerdo alcanzado con grupos mayoritarios de bonistas.

Con notorio entusiasmo, el ministro -elogiado públicamente por el presidente Alberto Fernández- aseguró que el entendimiento constituye "la plataforma de despegue de la economía" y admitió que ningún acuerdo es "perfecto".

Sobre el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), señaló que es "necesario" acordar un nuevo programa, pero remarcó que tiene que ser "bien distinto al anterior", firmado durante la gestión de Mauricio Macri.

"El programa con el FMI es necesario porque la Argentina no tiene la capacidad de pagarle en los tiempos establecidos", sostuvo Guzmán. Afirmó que "se han dado pasos muy importantes en estos meses para tranquilizar a la economía argentina" y puntualizó: "Hoy en día tenemos claramente definido qué queremos, hemos abordado de una forma rápida y decidida las consecuencias de la pandemia".



EXTENSION DEL PLAZO

El Gobierno oficializó ayer por decreto el acuerdo logrado con los acreedores y la extensión del período de negociación, y anunció que el 28 de agosto próximo se conocerán los resultados definitivos del canje. El DNU extiende hasta el 24 de agosto próximo la fecha de vencimiento para que los acreedores ingresen al canje de deuda en moneda extranjera bajo legislación internacional.

En esa fecha vencerá el plazo para que aquellos que están negociando con el ministro de Economía, Martín Guzmán, puedan ingresar al canje de bonos bajo las condiciones de la última oferta.

Al respecto, el fondo de inversión BlackRock y los grupos de bonistas aliados pidieron al resto de los acreedores "apoyar la deuda", para cerrar definitivamente las negociaciones con la Argentina. La declaración fue emitida por los grupos Ad Hoc, liderado por BlackRock, Exchange, de los bonistas del canje de 2005, y el Comité de Acreedores de Argentina (ACC). "El acuerdo es un buen resultado para todos los participantes y ofrece una oferta que todos los acreedores deberían apoyar", afirmaron. Estos tres grupos aseguran tener el 60% de los bonos del canje de 2005 y el 51% de los emitidos durante la gestión de Mauricio Macri.