Los 125 años de la fundación del Tiro Federal Argentino de Rafaela

Notas de Hugo Albrecht y Fernando Algaba (Especial para LA OPINION). - Hoy, miércoles 5 de agosto, el Tiro Federal Argentino de Rafaela cumple 125 años de vida, siendo la institución deportiva más antigua de la ciudad.

Si bien deben haber existido varias reuniones anteriores delineando objetivos y aspectos legales, todo comenzó el 5 de agosto de 1895 cuando un grupo de jóvenes emprendedores se reunieron en el Club Social, para aprobar los estatutos y así dar inicio legalmente a este Club, que hoy es orgullo de la ciudad.

Ellos eran: Federico Maurer, Cristóbal Bollinger; Alfredo Wouriet, Pedro Cinquetti, Pedro Avanthay, Pedro José Avanthay, Luis Tettamanti, Santiago Costamagna, Angel Turatti, José Bellando, Leopoldo Sivadón, Juan Weiss, Luis A. Weyer, Faustino Ripamonti, Juan B. Bertolini, César Gauchat y Bernardo Bertello, los que bajo la solemne presidencia de don Federico Maurer, resolvieron la fundación del Tiro Federal Argentino de Rafaela, presentando y aprobando en el mismo acto los Estatutos que regirían la institución a partir de ese momento, y eligiendo a la vez a la comisión directiva responsable de los destinos de la misma.

Teniendo antes la adhesión como socios de otras quince personas, lo que aumentaba a treinta y dos el número de los mismos, se resuelve como primera medida la adquisición de un terreno de 29.000 metros cuadrados, propiedad de don Manuel Escriña, en la suma de mil pesos.

Por otra parte se formalizó un contrato con el señor Angel Turatti para la construcción del Stand de Tiro, edificio social, espaldones, parabalas y fosos de marcadores necesarios para la práctica de tiro, en la suma de $ 3.765.

Para afrontar estas deudas contraídas, se contó con el aporte de cincuenta pesos por socio, quedando el resto garantizado en documentos.

El 27 de enero de 1897 fue otorgada, por el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Personería Jurídica al Tiro Federal Argentino de Rafaela.

Puede apreciarse en su primer balance, presentado el 5 de mayo de 1897, que las inversiones habían alcanzado la suma de $ 4.946.85, disponiendo la institución solamente de $ 2.467, figurando adelantada la diferencia por don Federico Maurer la suma de $ 2.074.85 y por don Cristóbal Bollinger la suma de $ 405.

El 25 de agosto de 1900, por decreto provincial se le concede al Tiro Federal Argentino de Rafaela un subsidio de $ 2.500 para concluir las obras del stand de tiro y, conjuntamente, una subvención de $ 50 mensuales, que posteriormente fue dejada sin efecto.

Aquellos iniciadores de la labor, despojados de todo interés personal, poseedores de una fuerza de acción inquebrantable y como verdaderos puntales en sus puestos, después de idear y planificar, llevaron a cabo la encomiable obra, consiguiendo dar vida al Tiro Federal Argentino de Rafaela por medio de su inauguración oficial, llevada a cabo del 24 al 27 de octubre de 1901 con un importante torneo de tiro. Se contaba en ese entonces, y para ese evento, con siete blancos a 350 metros, uno a 200, uno a 100 y dos a 50 metros.

Entre los nombres, que es imprescindible repetir, se encuentra el de su primer presidente, don Federico Maurer, a quien le correspondió el honor de inaugurar oficialmente el polígono y hacer disputar el primer concurso "inter societario", desempeñando el cargo desde el 5 de agosto de 1895 hasta el día de su fallecimiento, acaecido en el año 1903.

Otro socio honorable fue el doctor Ernesto Salva, a quien el TFAR le debe muchos adelantos y años de dedicación. Muchísimos otros contribuyeron a su engrandecimiento, entre los que podemos citar a Pedro Avanthay, César Gauchat, Cristóbal Bollinger, Francisco Soldano, Luis Dardatti, Isaac Velazco, José Muzzio, Luis Fanti, Manuel Acuña, Domingo Abate Daga, Luis Caglieris, Antonio Abele, Delmiro y Antonio Vottero, Osvaldo Gino, Rodolfo Rosso, Enio Rocchi, Guillermo Tell, Elías David, Dante Guidobono, Oscar Adoratti (p) y tantos otros que, no por estar ausentes en esta nómina, han hecho menos por la institución.

El primer empleado que tuvo el TFAR, encargado de los trabajos de mantenimiento y cuidado de las instalaciones fue José Veraghi, siguiéndole luego Nicasio Ibarra, Adamo Bodini, José L. Aiassa, Dolidoro Cattáneo, Antonio Idiarte y hoy Aroldo Darío Aguirre.

Jornadas de gloria fueron vividas en grandes torneos provinciales y nacionales, donde el TFAR supo siempre figurar en lo más alto del podio gracias al desempeño de aquellos tiradores: Federico Maurer, Carlos Sutter (h), Cristóbal Bollinger, Pedro Avcanthay, Alfredo Fuentes, Francisco Soldano y otros verdaderos maestros de tiro como: Angel Bodini, Italo Lizier, Rogelio Morales, José Muzzio, Pedro Theiler, Osvaldo Gino, Herminio Marchesino, Antonio Vottero, Delmiro Vottero, Odonel Pellini, Floreal García, Aldo Broda, Rogelio Cortopassi, Antonio Abele, Enio Rochi, Dante Guidobono, Oscar Adoratti (p), Guillermo Tell (p) y Euclides Batistoni.

Gracias a ellos el club conserva hermosos diplomas y trofeos que fueron logrados en las bravas contiendas de más de una jornada gloriosa del tiro deportivo.

Luego vendrían nuevas generaciones de tiradores que con sus carabinas calibre 22 en la década del 70 y 80, también supieron llevar a lo más alto la bandera del TFAR: Carlos y Néstor Guidobono, Oscar y Gabriela Adoratti, Claudio Romitelli, Daniel y Guillermo Tell, Daniel Bovaglio, Jorge Falchini, René Pandolfi, Pablo Marinozzi y Claudio Aragoni, entre otros.

Más tarde Diego Palmucci, Claudio Romitelli y Carlos Suárez lograron destacarse a nivel nacional en la disciplina de tiro práctico. Hoy, es Germán Romitelli quien lleva a lo más alto del podio la insignia del Tiro Federal Argentino de Rafaela.

Actualmente la entidad cuenta con aproximadamente 300 socios y además de varias disciplinas de tiro deportivo fomenta la práctica de arquería, que reúne un nutrido grupo de entusiastas.

Hoy la comisión directiva está presidida por Arístides Ravasio, quien es acompañado por Diego Palmucci, Oscar Aschieri, Carlos Suárez, Alberto Hasne, Claudio Romitelli, Germán Romitelli, Agustín Fenoglio, Pablo Claudio, Daniel Gutiérrez, José Curto, Roberto Parra, Mario Ostertag, Matías Scarpellini, Diego Pogliani, Juan Lovaiza, Claudio Aragoni, Pablo Franzetti, Adrián Allasino y Hugo Albrecht.

Por supuesto, ayudados por un gran grupo de colaboradores. Habría mucho que recordar en estos 125 años de vida del TFAR y también muchos hombres que por él han pasado dejando una estela luminosa de dignas iniciativas y de pesados sacrificios.

No obstante, queremos reiterar nuestro eterno agradecimiento a todos los que nos han legado una institución orgullosamente local, el Tiro Federal Argentino de Rafaela. (Hugo Albrecht).



ORIGEN SUIZO

Agosto es un mes especial para una de las primeras instituciones deportivas que tuvo Rafaela, ya que celebra 125 años desde su fundación, el Tiro Federal Argentino. Si bien es un momento que no permite los festejos habituales, sus socios igualmente lo viven a pleno, sabiendo lo que esto significa, la continuidad y la proyección.

La de los clubes que practican tiro debe su nacimiento principalmente a un grupo de inmigrantes suizos que forjaron estas tierras. Primeramente se crearon otros en pueblos de la región y en otras provincias, siendo el primero de ellos el Tiro Federal de Colonia San José, en Entre Ríos, en el año 1853.

"Eran justamente los suizos quienes llegaban con armas de fuego, ya que en aquel país, luego de realizar el servicio militar obligatorio, el estado proveía a los ciudadanos de un arma para uso personal.

Así, cuando Rafaela transitaba la última década del siglo 19, un grupo de inmigrantes suizos tenía la costumbre de reunirse periódicamente a realizar prácticas de tiro.

Algunos eran aficionados al tiro como deporte, otros lo hacían por la necesidad de aprender a defenderse; sin embargo, en todos ellos latía el deseo de mantener vivas las costumbres que traían de su país de origen". (Extracto del libro Homenaje a los Forjadores, 2006-2007).

El 5 de agosto de 1895, cuando Rafaela ya era Pueblo, nace el Tiro de Rafaela, por iniciativa de sus 17 socios fundadores.

Gracias a estas personas, en carácter de directivos también, empezó a funcionar en la ciudad un lugar donde la práctica del tiro al blanco, en sus distintas modalidades y con diferentes armas, era su actividad esencial.

Ese año fundacional se adquiere el predio y se construye el edificio, con toda la infraestructura necesaria, donde hoy funciona el mismo, en avenida Aristóbulo del Valle y Anduiza.

El emblema del Tiro Federal es la cruz azul, similar a la que lleva la bandera Suiza (aunque esta es de color rojo). Si bien se fundó en 1895, no fue sino hasta 1901 que se inauguró oficialmente, mediante un importante torneo.

Actuales y pasados tiradores, algunos de destacada labor competitiva y excepcional desempeño, hacen uso y sostienen la actividad de la institución haciendo posible su continuidad, proyectando y realizando mejoras en forma permanente en la infraestructura del predio para mejorar las condiciones e incorporar nuevas actividades en las instalaciones del Tiro Federal Argentino de Rafaela.

El funcionamiento actual del Tiro Federal es con turnos aplicando el protocolo correspondiente por la situación del Covid 19 que se cumple para todos los ingresantes al club, durante los días sábados de 15:00 a 18:30, domingos y feriados de 09:00 a 12:00.

"La disciplina que está trabajando con mucho éxito es la arquería, que se retomó este año, y después las más tradicionales, tiro práctico, FBI, tiro de precisión; estamos comenzando con algunos alumnos de aire comprimido o neumática; y tenemos un proyecto, que ya lo iniciamos, de construir el salón donde podamos hacer 20 líneas de tiro de neumática, que tiene que ser cerrado y con ciertas características de luminosidad y que además pueda servir para SUM. También se estuvieron haciendo refacciones del edificio histórico, pintándolo, haciéndole reparaciones en los techos, cambiándole chapas, arreglando las galerías", nos comentó su presidente, Arístides Ravasio. (Fernando Algaba).