Lo que dijo Tapia sobre los ascensos de la Primera Nacional Deportes 05 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, señaló ayer que "no sería una locura" comenzar el torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) "a fines de septiembre, si las autoridades lo permiten", tras la reunión con el Gobierno nacional en la que se determinó la vuelta de los planteles a los entrenamientos para el próximo 10 de agosto.

Tras el encuentro en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Ginés González García (Salud) y Matías Lammens (Turismo y Deportes), Tapia dio un paso más y deslizó la posibilidad de retomar las competencias luego de la parálisis por la pandemia de coronavirus.

"Es un día muy pero muy importante para todo el fútbol argentino por haber logrado que a partir del lunes se comiencen los entrenamientos para todos los clubes de Primera. Mañana (por hoy) se va a llevar a cabo una reunión por el femenino también", manifestó el dirigente en diálogo con la señal de cable TNT Sports.

Y añadió: "Esto demostró la buena predisposición del Gobierno. Fuimos a la reunión con una postura de que el 10 sólo empezaran los de la Libertadores, avalada por los 19 clubes restantes, pero empiezan todos". "No sería una locura poder empezar el torneo de la Liga a fines de septiembre, si las autoridades lo permiten", sostuvo el mandatario de la máxima entidad del fútbol argentino.

La Primera Nacional regresará el 2 de setiembre, luego de los testeos de ese fin de semana previo.

La cuestión en la Primera Nacional es saber qué se va a jugar hasta fin de año. La temporada fue detenida por la pandemia en marzo y los ascensos quedaron postergados.

Incluso hay una demanda de San Martín de Tucumán pidiendo por el ascenso ante el TAS, ya que estaba primero en su zona al momento de la detención de la temporada.

Y Claudio Tapia, no dio detalles: "La dirigencia de cada categoría deberá definir los ascensos que no se han definido hasta el momento"

Algunos especulan que se jugarían las nueve fechas que faltaban de la temporada...