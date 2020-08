Atlético vuelve el 2 de septiembre Deportes 05 de agosto de 2020 Redacción Por El Gobierno habilitó el regreso a las prácticas y la Primera Nacional lo hará desde el 2 de septiembre, previo testeo a realizarse el 30 de agosto.

FOTO ARCHIVO FECHA CONFIRMADA. / El plantel albiceleste regresará a las prácticas el próximo 2 de septiembre.

La reunión entre el Gobierno Nacional y los dirigentes de AFA llegó a buen puerto y se acordaron las fechas para que pueda regresar la práctica de fútbol en el país. En este sentido, Atlético de Rafaela lo hará el 2 de septiembre.

Indudablemente que esta es una buena noticia para la ‘Crema’, que ahora esperará saber cómo se definirán los ascensos de la Primera Nacional. Los equipos volverán a las prácticas a comienzos del próximo mes, previamente el 30 de agosto deberán realizarse los testeos. Es sólo un permiso para volver a entrenar, y aún no se pusieron fechas para reanudar los torneos.

De esta forma, ahora se deberá poner en práctica el protocolo elaborado por la Comisión Médica de la AFA. Los testeos previos (72 hs antes del regreso) a todos los integrantes del plantel con análisis PCR e hisopado, los cuales serían terciarizados y pagados por AFA. Existirá otro test el día del comienzo a las prácticas. Y luego, será uno por semana. El que da negativo, puede entrenar. El que da positivo, no; y deberá ser aislado y seguir las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud.

No se permitirán más de seis futbolistas por grupo y dos integrantes del cuerpo técnico, que no deberán integrar otros turnos. En Atlético, el extenso predio que posee en el Autódromo con varias canchas, podría facilitar la labor y reunir a todos los futbolistas –en sus respectivos grupos- en un mismo turno.

Desde AFA se recomendó mezclar los puestos, de manera que no pase que se infecte un grupo compuesto por todos delanteros, haya que aislarlos a todos y ese elenco se quede sin variantes en dicha posición de la cancha.

Más allá de todos los recaudos de higiene y sanitarios propios –tapabocas, lavado de manos, no compartir bebidas de hidratación ni mate-, los entrenamientos deberán ser en canchas diferentes. No se utilizarán los vestuarios y los futbolistas deberán llegar en sus propios autos particulares, cambiados con ropa deportiva.

Entre el 13 de marzo, que fue el último partido oficial de Atlético, donde le ganó a All Boys 3 a 2, y el anuncio de ayer, transcurrieron…144 días. Y en el medio, pasó de todo.

Primero, AFA, a mediados de abril, mediante su Comité Ejecutivo, dio por finalizada la temporada 2019/2020, en la PN aún con nueve fechas por disputarse, y en la Copa Superliga con sólo una fecha parcial. Anuló los descensos y definió los clasificados a los torneos internacionales 2021, quedando pendiente un lugar para la Libertadores y otro por la Copa Argentina. También, avisó que los ascensos se resolverán en la cancha. Todo proyectado a resolver desde septiembre.

Ante dicho panorama, los dirigentes entraron en una zona de confort –al evitar la pérdida de la categoría, tanto este año como el próximo- y sin fecha clara para que la pelota vuelva a rodar, esperando llegar al 30 de junio y sacarse de encima un montón de contratos que vencían. En la ‘Crema’ fueron 16, los cuales no continuaría ninguno. La televisión siguió pagando su cuota mensual y el Estado les dio el beneficio del ATP para pagar hasta el 50% de los salarios de sus empleados –no los del fútbol-, así ningún club reclamó un apuro.

La dirigencia de Atlético confirmó la continuidad del cuerpo técnico que encabeza Walter Otta hasta fin de año. En un primer momento con 24 contratos profesionales, que al día de hoy son 22 ya que Macagno continuará en Newell’s y Marconato rescindió de común acuerdo para continuar su carrera en el exterior (podría ir al Lorca Deportiva de España). Con este panorama, y al aguardo de la posible venta de Blondel, más alguna salida más (Copetti, Borgnino) los jugadores con contrato vigente son: Tagliamonte, Pezzini, Ortega, M. Ferrero, Speck, F. Gómez, R. Ramírez, Gaggi, Romero, Baudracco, Cappelletti, Navas, Martino, Soloa, Pogonza, Quiróz, Meza, Valdivia y Esquivel.

Es una inactividad inédita. El retorno a los entrenamientos ya tiene fecha pactada, ahora se deberá debatir que se juega antes de fin de año.