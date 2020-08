Cancelado Madrid Deportes 05 de agosto de 2020 Redacción Por El rebrote de Covid-19 en la capital de España llevó a que las autoridades tomen la decisión de que el Masters 1000 no se juegue en 2020.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El Masters 1000 de Madrid, el torneo de tenis masculino y femenino que iba a abrir la temporada en Europa, fue cancelado ayer "en un ejercicio de responsabilidad" con la situación derivada de la pandemia de coronavirus, por lo que el resto de los torneos, incluido Roland Garros, corren peligro de concreción.

El certamen, de segundo nivel en importancia y que se realiza en la "Caja Mágica" de la capital española, había sido reprogramado del 12 al 20 de septiembre, donde tanto Rafael Nadal como el serbio Novak Djokovic habían confirmado su presencia.

"Tras valorar detenidamente las circunstancias que la pandemia sigue provocando junto a las autoridades competentes, el Mutua Madrid Open 2020 no se disputará este año tras ser reubicado en el calendario del 12 al 20 de septiembre", explicaron los organizadores, en un comunicado.

Inicialmente programado del 1 al 10 de mayo, en la tradicional gira de polvo de ladrillo, los responsables del torneo trabajaron con ATP y WTA para buscar una nueva fecha dentro de la reestructuración de la temporada, que fijaron en la tercera semana de septiembre.

Durante este tiempo, "el Mutua Madrid Open ha creado distintos protocolos de actuación para garantizar la seguridad de todos los integrantes del torneo, recibiendo la aprobación de los organismos sanitarios nacionales por las medidas planteadas para prevenir y minimizar los riesgos de contagio en el entorno de la competición (Caja Mágica y hoteles de alojamiento), un pilar fundamental para celebrar un evento actualmente".

Las autoridades reconocieron que el "aumento significativo en los casos de Covid-19 en la Comunidad de Madrid", se anunciaron una serie de nuevas medidas para controlar la propagación del virus, "incluida la reducción de las reuniones sociales a 10 personas, tanto en público como en privado, haciendo más difícil la viabilidad de llevar a cabo el torneo".

"Hemos puesto todo de nuestra parte para celebrar el torneo.

Tras la primera cancelación del mes de mayo, nos pusimos manos a la obra con la fecha de septiembre con la ilusión de poder tener tenis de máximo nivel en la Caja Mágica en este año tan malo para todos", explicó Feliciano López, director del Mutua Madrid Open.

"Sin embargo, la inestabilidad continúa siendo demasiado alta para celebrar un torneo como este con todas las garantías. Una vez más, tenemos que dar las gracias al Ayuntamiento de Madrid y a todos nuestros patrocinadores y proveedores por estar a nuestro lado en todos los pasos que hemos ido dando", cerró.

Tras la cancelación del ATP de Washington, donde se iba a reiniciar la temporada frenada por el coronavirus, en Estados Unidos siguen adelante el evento mixto de Cincinnati (22-28 agosto) y el US Open (31 agosto-13 septiembre).

De allí, tras estar alojados en una "burbuja" creada por la Asociación de EE.UU (USTA), los tenistas iban a viajar directamente a Madrid.

Ahora deberán hacerlo a Italia, ya que Roma se jugará del 21 al 27 de septiembre, pero el Gobierno nacional de ese país mantiene la obligación de cuarentena para viajeros que no procedan de la Unión Europea, por lo que es una incógnita si estarán autorizados a jugar.

Todo esto antes de Roland Garros (27 septiembre-11 octubre), que quiere jugar con un 60 por ciento de público en París, mientras que la temporada, a partir de ahí, quedaría con un vacío de torneos, salvo el Masters de cierre (11-22 de noviembre).