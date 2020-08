El PS le reclamó a Perotti por un plan de gobierno

A días de que se cumplan ocho meses de la asunción de Omar Perotti como gobernador de Santa Fe, el Partido Socialista expresó su "preocupación ante la ausencia de un plan que permita saber cuál es el rumbo de la gestión provincial". En un documento firmado por la Junta Provincial del PS, lamentó que el actual gobierno provincial haya decidido "desactivar planes, programas, obras y políticas implementados por el Frente Progresista Cívico y Social con resultados comprobados en distintas áreas y reconocidos por los beneficiarios, sin que hayan sido reemplazados por otras acciones.

"Esta falta de iniciativa se hace más evidente al no haber una planificación con propuestas concretas para la salida de la pandemia de coronavirus, que apunte a una recuperación social, económica y productiva", subrayó. "Desde el Partido Socialista comprometimos nuestro apoyo ante una coyuntura inédita, con la aprobación en el mes de abril de las leyes de Necesidad Pública y de Emergencia por el Covid-19, que habilitan un endeudamiento por más de 50.000 millones de pesos. También respondimos a las convocatorias oficiales para tratar la situación social y económica, así como ante el recrudecimiento de la inseguridad, aspectos que se han agravado por el impacto de la cuarentena", agregó.

En este pronunciamiento crítico el PS señala que "pese al acompañamiento legislativo y a las instancias de diálogo político abiertas, las decisiones para hacer frente a las consecuencias ya generadas por la pandemia no llegan, no se están usando las herramientas para conseguir financiamiento, como tampoco se define una agenda de recuperación para la salida de la cuarentena, ni hay reacción para atender nuevas situaciones de crisis, desconociendo las propuestas formuladas como la convocatoria a un Consejo Económico y Social".

"Resultado de esta ausencia de planificación es el agravamiento de quema de pastizales en la zona del delta del Paraná, no solo frente a la ciudad de Rosario sino en una gran cantidad de puntos a lo largo de la extensa ribera santafesina. Apenas respuestas tardías e insuficientes, sin coordinación ni resultados. Es inexplicable que el gobernador no haya planteado aún la necesidad de tratar el tema en forma conjunta con su par de Entre Ríos y con el Poder Ejecutivo Nacional cuando es una situación que requiere a todas luces una respuesta y una solución que debe encararse en conjunto", dispararon desde el partido opositor, que también adjudica la inacción de las autoridades provinciales ante las "dificultades por las que atraviesa el transporte público de pasajeros".

Sin anestesia en términos políticos, el partido que tiene entre sus referentes a los ex vicegobernadores Miguel Lifschitz y Antonio Bonfatti calificaron como "asombrosa e inaceptable la pasividad de la gestión de Perotti ante la arbitrariedad con la que la Nación asigna los recursos". "Tal vez sea porque es la misma política con la que el gobierno provincial administra la transferencia de recursos a los municipios y comunas: a cuentagotas y sin previsión alguna, de modo que los gobiernos locales no pueden realizar proyecciones y terminan siendo rehenes del Ejecutivo provincial", añade.

Asimismo, afirma que "también la inseguridad se agravó con la pandemia, con un recrudecimiento de la violencia en los principales centros urbanos de la provincia, sin que se hayan explicitado hasta el momento estrategias ni políticas de Estado para abordar una situación en extremo compleja. Situación en relación a la cual el gobernador Perotti hizo su promesa de campaña más importante. Mientras tanto la sociedad sigue esperando que las consignas se transformen en repuestas".

"Ante un cuadro donde prevalecen las indeniciones y la ausencia de propuestas"el Partido Socialista le solicitó que convoque al Consejo Económico y Social para planificar la etapa pospandemia en conjunto con los representantes de la sociedad, ya que la situación crítica en materia social, laboral, económica y productiva que veníamos arrastrando en el país se vio agravada por el impacto de la cuarentena, afectando a un gran número de pymes, comercios y profesionales; y profundizando la pobreza, la marginalidad y el trabajo precario". Y además que "retome un plan de obras públicas que abarcaba a toda la provincia, que tenía plazos certeros y sustentables, y que dinamizará la actividad económica y generará una importante cantidad de mano de obra directa e indirecta".