Robaron puerta principal de Capilla de Josefina Policiales 05 de agosto de 2020

Delincuentes se robaron la puerta principal de la Capilla San Miguel de Josefina, ubicada a unos tres kilómetros al suroeste de la zona urbana de dicha localidad, en horas de la jornada del domingo.

Uno de los responsables de la capilla, Agustín Aimar, dialogó con El Periódico de San Francisco y contó que tomaron conocimiento del hecho el domingo, cuando fueron alertados de que la capilla estaba abierta.

"Venimos sufriendo distintos ataques, distintas situaciones. Primero fue una mesa y dos sillas. Antes la capilla tenía alarma y ahí tuvimos un robo grande, robaron el transformador que traía electricidad, después no se colocó más. Nos robaron un cuadro de María Auxiliadora, posa vasos donde teníamos velones, una foto que había de los que hicieron la primera capilla, y ahora la puerta", lamentó Aimar.

El hombre explicó que pese a la pandemia, con menos cantidad de gente, se siguen realizado celebraciones en el lugar: "En estos momentos la capilla es propiedad de Omar Magnano, pero él deja que administremos nosotros. Hacemos el día de San Miguel, el 29 de septiembre misa y procesión, y los últimos domingos del mes rezamos el rosario".

La puerta robada es de madera lustrada y mide, aproximadamente, 2,20 metros por 80 centímetros y consta de dos hojas. "Llama la atención que hay un puesto de control donde comienza la 22 pavimentada y la 19. Hay mucha gente que sale por camino de tierra, gente de Josefina y gente que viene de la 22. El tránsito es bastante denso, no un auto pegado a otro pero cada 10 o 15 minutos pasa alguien. Y aparentemente fue de día, así que no sé", lamentó. La denuncia ya fue radicada.