Incendio de kilómetros de ancho consumió zona rural

Un incendio forestal de magnitud y pocas veces visto en nuestra región, se desató cerca de las 14:00 de la jornada de ayer en zona rural entre Felicia y Bella Italia, y recién luego de seis horas y media de ardua tarea –cerca de las 20:30- algunos bomberos se animaban a decir que estaría medianamente controlado.

Sin dudas que el intenso viento norte y la grave sequía que afecta a la región contribuyeron a desparramar rápidamente el avance de las llamas en las malezas secas.



BOMBERO HERIDO

No fue gratis el resultado obtenido: uno de los Bomberos Voluntarios resultó seriamente herido y debió ser internado de urgencia en Clínica Parra de esta ciudad –según datos recabados por este Diario- con el 27 por ciento de su cuerpo quemado, sobre todo en cara y brazos.

Por otra parte, la camioneta en que se conducía el numerario, una Nissan Frontier de Bomberos Voluntarios quedó con destrucción total luego de ser calcinada por las llamas.

Según información obtenida por LA OPINION, el bombero herido circulaba con la camioneta, y presuntamente -por causas que no se conocen-, habría perdido el control de la misma cayendo a una cuneta. A pesar de los esfuerzos no pudieron sacar la camioneta de la profunda zanja y en ese contexto la envolvieron las llamas que se encargaron de calcinar por completo el rodado de los Voluntarios.



MIL HECTAREAS

Alrededor de las 19.30 la preocupación era mayúscula entre los luchadores contra las llamas “cuesta mucho apagarlo” dijo uno de ellos en conversación vía teléfono celular con esta Redacción.

Uno de los Zapadores nos dijo también en esos momentos: “son kilómetros y kilómetros de llamas”, resaltó, al mismo tiempo que el portal de radio LT 28 afirmaba que, “el fuego habría causado un gran número de animales muertos. Se estipula que alrededor de mil hectáreas habrían sido arrasadas”, señaló.

Momentos antes, los numerarios trataron de contener las llamas que venían impulsadas por el viento haciendo un contrafuego al norte de la ruta provincial 70, no obstante la traza de la ruta debió ser cortada y evacuada de autos y viajeros ya que el fuego avanzaba en esa dirección con una rapidez alarmante.



SOLIDARIDAD

PARA DESTACAR

Muchas dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar. Debe destacarse en primer término el denodado esfuerzo de Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios de Rafaela, en la primera línea de batalla. En el caso de Bomberos Voluntarios todo el cuartel completo estuvo combatiendo los focos ígneos en el lugar de los hechos, aproximadamente unos 20 bomberos.

También hubo espacio para la solidaridad: Bomberos de toda la región se acercaron a luchar contra las llamas de este inédito incendio forestal, del cual unos 20 km hacia el sur se podía oler fuertemente su inconfundible olor a pastos quemados.

Colaboraron dotaciones de Bomberos de Angélica, Pilar, Nuevo Torino, Felicia, Humboldt, Sunchales, Esperanza y Sá Pereira. Colaboró asimismo en tareas de contingencia personal de la Subcomisaría N° 27 de Bella Italia y Policía de Seguridad Vial controlando el tránsito en la Ruta Provincial N° 70.