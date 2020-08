Propusieron la creación de un programa de ecobotellas Región 04 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA CONCEJO// MARÍA JOSÉ FERRERO// La autora del proyecto ingresado al cuerpo legislativo.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Concejo Municipal se aportaron mayores detalles de un proyecto elaborado por María José Ferrero.

En tal sentido desde el Cuerpo Legislativo se puso de relieve que en la última sesión ordinaria, la concejal María José Ferrero presentó un proyecto de Ordenanza que propone la creación en Sunchales de un programa de ecobotellas, para el reciclado de envoltorios y bolsas.

Este mecanismo, el cual viene siendo implementado en diferentes ciudades y provincias de nuestro país, permite compactar dentro de botellas de plástico residuos secos y limpios como envoltorios de golosinas y alimentos, así como bolsas plásticas, entre otros. No se pueden introducir pilas, cartón, gasas, papel aluminio, banditas elásticas, colillas de cigarrillos, vidrios ni tampoco papeles de diarios y revistas.

La iniciativa presentada, girada a Comisión para su análisis, contempla que el programa esté a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, desde donde debería implementarse una campaña de concientización ciudadana, capacitando a las instituciones educativas e intermedias y a la comunidad en general, en todo lo referido a la producción de las ecobotellas.

El Ejecutivo Municipal también debería disponer la finalidad o utilización de lo recuperado en el programa, así como la celebración de convenios con entidades o instituciones encargadas de la recolección de lo reciclado, situación que se repite para los puntos de acopio y disposición final.



Fundamentos

La concejal Ferrero manifestó que en el último tiempo se contactó con muchas personas que ya se encuentran realizado ecobotellas en la ciudad, pero no saben dónde depositarlas. Agradeció también a quienes realizaron aportes para la elaboración del proyecto.

Como fundamentos generales se expresa que la mayor parte de los objetos que utilizamos y compramos contienen plástico. Cada vez que descartamos esos elementos a la basura estamos dañando al medioambiente con toneladas del material que tarda siglos en descomponerse. Las bolsas de plástico, fabricadas con polietileno de baja densidad, tardan más de 150 años en descomponerse totalmente, las botellas de plástico pueden tardar en degradarse hasta mil años si permanecen enterradas.

A pesar de los esfuerzos realizados para poder disminuir el uso de estos productos, cada vez se fabrican más materiales utilizando plástico. Dada la practicidad, la conveniencia y su bajo costo, prolifera su uso con el consecuente inconveniente que se registra a la hora de desecharlos.

El programa de la ecobotella es una técnica utilizada en varias provincias del país y tiene como fin reducir los volúmenes de residuos sólidos urbanos, utilizándolos para construir obras y elementos funcionales a las necesidades de la población, ya que son materiales limpios y livianos para su transporte.

El objetivo principal no es solo reutilizar el plástico, sino también reducir la cantidad de basura, crear conciencia y fomentar hábitos de reciclaje.