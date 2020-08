Sensaciones y sentimientos Sociales 04 de agosto de 2020 Por Hugo Borgna Leer mas ...

RENE FAVALORO: SU MENSAJE

Lo que sigue es una transcripción de un original manuscrito de René Favaloro

“…Después de permanecer casi 10 años en E.E.U.U. regresé en junio del 71. Gracias a mi actividad –ahora como médico altamente especializado – he vuelto a recorrer el país como parte de la enseñanza de posgrado. Hemos dictado más de setenta cursos y así he transitado nuevamente caminos conocidos. De ser posible y si el tiempo así lo permite en auto ¡Quién va a negar el progreso! Caminos y medios de comunicación son totalmente diferentes, la ruta está totalmente asfaltada, Jacinto Aráuz tiene agua corriente, calles pavimentadas y televisión. Seguramente un paciente complicado puede estar en Bahía Blanca en algo más de una hora.

Sin embargo, estoy convencido de que en profundidad todo está igual: ranchos miserables y villas miserias se ven por doquier, pobres escuelitas rurales más destartaladas que nunca están, si se las quiere ver, con maestros que siguen recibiendo salarios alejados de la realidad. A pesar de la abundancia de médicos carecemos de una medicina organizada.

Todos somos culpables, pero si hubiera que repartir responsabilidades las mayores caerían sobre las clases dirigentes ¡si resurgiera San Martín caparía a lo paisano varias generaciones de mandantes!

¿Tendremos capacidad de reaccionar? ¿Seremos capaces de realizar la verdadera reconstrucción? ¿Aceptaremos, sin ambages y sin justificaciones que esta sociedad que llamamos occidental y cristiana está llegando a su fin? ¿Seremos testigos complacientes de que nuestro país también alcance los niveles de libertad desenfrenada de la sociedad de consumo donde la droga, la violencia, el abuso sexual, el crimen, el despilfarro, la destrucción de la naturaleza y la injusticia social son sus resultantes?

¿O creeremos en las falsas panaceas de las dictaduras de izquierda y la filosofía marxista que tanto daño han hecho a nuestra juventud, olvidando que sin libertad, justicia y respeto por el hombre no hay teoría socioeconómica que pueda fructificar en beneficio de la humanidad?

¿O tendremos la valentía de construir la Grande Argentina soñada por Lugones y Martínez Estrada? Ello sólo será posible si todos aceptamos nuestras responsabilidades. Habrá que comprender que el hombre forma parte de una sociedad a la cual debe entregarse para mejorarla. Se ha terminado la etapa individualista. Al adelanto tecnológico habrá que agregar el humanismo, basado en los grandes principios cristianos que nuestro Papa ha sabido revitalizar. Será un camino largo el que habrá que recorrer. Si analizamos con profundidad nuestro pasado y estamos dispuestos a realizar los cambios estructurales que la Argentina necesita, entonces sí, justificaremos los errores cometidos. Que así sea, para bien de todos.

Perdónenme tanta franqueza…

Dr. René Favaloro, enero de 1980

(Del libro “Recuerdos de un médico rural”, de su autoría)