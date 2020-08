Loffreda fue designado Manager de Los Pumas

BUENOS AIRES, 4 (NA) - Marcelo Loffreda, quien fue entrenador de Los Pumas en el histórico tercer puesto del Mundial 2007, volverá a la Selección argentina de rugby como manager deportivo, hasta diciembre de 2023. A través de un comunicado oficial, la Unión Argentina de Rugby (UAR) detalló que el "Tano" Loffreda, de 61 años, "asistirá de manera integral al head coach de Los Pumas (Mario Ledesma), principalmente en aquellas cuestiones relativas a la comunicación, logística, relaciones interpersonales entre los miembros del staff y todos los jugadores del equipo".

"También trabajará de forma directa junto a los otros seleccionados nacionales de la UAR, buscando generar cultura de equipo bajo los mismos lineamientos y fomentando una sinergia con el programa Rugby 2030", agregó sobre las ocupaciones del nuevo cargo. Loffreda fue entrenador de Los Pumas (también jugó 46 partidos en la década del 80) entre 2000 y 2007, cuando se despidió luego de llegar al podio en el Mundial de Francia 2007, venciendo dos veces al seleccionado local.

"Agradezco a Mario (Ledesma), al staff y a las autoridades de UAR la propuesta de acompañar en esta nueva etapa al plantel de Los Pumas. Por un lado, es un orgullo y una inmensa alegría volver a estar cerca y colaborar en cuidar lo que esta camiseta representa, y por otro, una enorme responsabilidad por la historia que la precede", declaró Loffreda. "Tengo plena confianza en quienes conducen al equipo, de hecho, los conozco y los he entrenado a todos y desde ya confío mucho en los excelentes jugadores que integran el plantel. Me pone muy contento que Mario me haya convocado y considere que desde este nuevo rol pueda aportar lo que todos pensamos y aspiramos, que es que Los Pumas jueguen cada vez mejor", completó.

Y por último, Ledesma, quien fue dirigido por Loffreda en su etapa como jugador, se mostró "muy contento" con la incorporación para su staff de trabajo. "Creemos aportará mucho desde el aspecto simbólico de lo que significa ponerse la camiseta del seleccionado nacional. Es un gran transmisor de la cultura y lo que representa la historia grande de los más importante que tenemos en este deporte, que son Los Pumas", cerró.