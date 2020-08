Se vienen varios días de calorcito en la ciudad Locales 04 de agosto de 2020 Redacción Por En principio, el clima primaveral se extendería hasta el sábado con temperaturas entre los 18º y 28º C, regresando el frío a partir del sábado.

Desde el fin de semana, casi en coincidencia con el inicio del mes de agosto, Rafaela y la región se encuentran atravesando días con temperaturas primaverales, de más de 30 ºC, lo que generó que cientos de ciudadanos se vuelquen en maza a los espacios verdes de la ciudad en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, algo que no debería realizarse debido a que el virus se encuentra en crecimiento tanto a nivel nacional como provincial pese a que hace más de 100 días que no se dan casos en nuestro medio. Lo cierto es que a lo largo de esta semana, y eso que estamos en pleno invierno, lo que no deja de ser llamativo, las temperaturas agradables continuarán por esta zona al menos hasta el fin de semana, según lo que especifica el Servicio Meteorológico Nacional. Indudablemente, esto nos obligó a dejar de lado la ropa abrigada y a darle un respiro a los calefactores y estufas que tanto laburo venían teniendo días atrás, y también a sacar del placard algunas vestimentas de verano que estaban guardadas desde hace un par de meses. En este sentido, la máxima de este lunes, de acuerdo a las publicaciones de Clima Rafaela, se registró a la hora 16 con 32.4 ºC, algo insólito para ésta época del año, mientras que la humedad era de un 31%. Bien temprano, a las 7, el termómetro ya marcaba 21.51 ºC con un cielo bastante soleado para el resto de la jornada. Pero, esto sucederá sólo por un par de días, porque el frío volvería a partir de este viernes.

Lo que explica el SMN es que predomina una masa de aire cálida en la región la cual, si bien es estable, genera nubosidad variada, con mejoramientos temporales. No obstante, el organismo advierte que "se observa una masa de aire frío tipo frontal, la cual avanza lentamente, en nuestra región". No obstante, durante el transcurso de la semana, las marcas entre los 18 ºC y los 28 ºC se mantendrán hasta el jueves, momento en donde rotarán los vientos, produciendo descensos de las marcas, pero no extremos, mientras que el sábado por la mañana podría presentarse un frente de inestabilidad.