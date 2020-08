Oficializaron a Sánchez en Formativas Deportes 04 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) oficializó ayer el ingreso del campeón olímpico Juan Ignacio "Pepe" Sánchez al plantel de seleccionados formativos, donde se desempeñará como director del Programa Educativo en Alto Rendimiento. El actual director deportivo de Bahía Basket formará parte del programa que se vinculará a la educación formativa, con las divisiones Sub 14 a Sub 18, tanto en la rama masculina como femenina.

“El foco estará centrado en el proceso a largo plazo y no en la competencia puntual. El propósito del programa es asegurarnos la adquisición de herramientas de alto rendimiento y la comprensión de hábitos que se requieren para ser deportista de primer nivel”, expresó el exjugador de Philadelphia Sixers y Detroit Pistons, en la NBA.

El exdeportista bahiense, de 43 años, sostuvo que el gran objetivo consiste en que “el talento llegue a las selecciones mayores con las herramientas que se requieren para competir en el básquetbol de elite”.

El presidente de la CABB, Fabián Borro, manifestó que "Pepe" Sánchez se erigió en un “deportista consagrado en la alta competencia tanto en la NBA como en la mejor Europa”. “Lo he visto trabajar y prepararse como jugador, en un paso pequeño por Obras (2010) y me asombró su profesionalismo y predisposición a compartir sus conocimientos con los jóvenes”, expresó el dirigente respecto del ganador del título con la generación dorada del básquetbol albiceleste en Atenas 2004.