Reclama los puntos

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, aseguró que el club pedirá los puntos del partido con River, en la primera fecha de la Copa Superliga, cuando el equipo "Millonario" no se presentó, en el inicio de la pandemia de coronavirus.

"Nosotros todavía estamos esperando la decisión de la AFA, porque los plazos estaban suspendidos por la cuarentena. Pero cuando esto se levante tendrían que tomar una decisión sobre ese partido y es necesario que así sea. Hicimos un descargo y vamos a esperar", aseguró el mandatario del "decano".

En ese sentido agregó que a su entender les corresponde que le den "los tres puntos de ese partido".

En diálogo con Radio Cooperativa Leito comentó que Atlético Tucumán procedió de la manera en que el reglamento del torneo decía, y por ese motivo quiere que se apliquen las medidas acorde a ello.

"El día previo tomamos contacto con las autoridades correspondientes de la Superliga y de la AFA y nos decían que teníamos que presentarnos a jugar. Hicimos eso, fuimos a Buenos Aires y nos quedamos hasta el domingo allí. Simplemente nosotros cumplimos con lo dispuesto", afirmó.

Ese día, 14 de marzo, River -que era local- decidió cerrar las puertas del estadio Monumental y no presentarse a jugar, habida cuenta que tenía un joven de la reserva -Thomás Gutiérrez- con síntomas de coronavirus.

El árbitro Germán Delfino llegó a las puertas del estadio "Antonio V. Liberti" y como no lo dejaron ingresar, debido a que el club estaba cerrado, el partido por la primera fecha de la Copa Superliga, no se disputó.

"Cuando se dio por terminado el torneo y se adjudicaron las plazas para las Copas nos preguntamos cuál era el apuro para que tengamos que dar por concluido todo. Pensamos en que se podría esperar a ver qué pasaba con la pandemia y ver qué tiempo teníamos para terminar el torneo que estábamos jugando", aseveró Leito.

El dirigente del conjunto albiceleste señaló que en la Liga Profesional "las decisiones ya estaban tomadas".

"Al producirse la adjudicación de las plazas para los torneos internacionales, nosotros quedamos en el medio y eso nos deja en una posición más que incómoda de no poder lograr ese objetivo", de acceder a alguna copa internacional, aunque por más que le den esos puntos, no podría alcanzar algún cupo.