Toyota Mirai 2020: auto de hidrógeno que se renueva con un diseño distinto Automotores 04 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En el Salón del Automóvil de Tokio, Toyota presentó al mundo el anticipo del próximo Mirai de hidrógeno.

Antes de la cita, el fabricante nos ha enseñado las primeras imágenes del Mirai Concept, una versión muy avanzada del próximo Mirai 2020 que llegará a producción y que cambia radicalmente su diseño respecto al modelo que se vende actualmente.

El nuevo Toyota Mirai seguirá alimentándose de hidrógeno y lo hará, además, con un sistema más avanzado que hasta ahora. La nueva generación de esta cupé con pila de combustible tendrá una autonomía un 30% mayor que el modelo actual, lo que dejará la autonomía homologada del Mirai 2020 en aproximadamente 650 kilómetros.

Ese dato es de lo poco que ha dicho Toyota sobre el apartado técnico, ya que el comunicado de prensa no hace referencia a la potencia de la pila de combustible, ni a la capacidad de los nuevos depósitos de hidrógeno o a la presión a la que se almacena. Lo que sí sabemos es que la nueva generación de la pila de combustible del Mirai será más avanzada y eficiente, y que enviará la potencia del sistema a las ruedas traseras.

Efectivamente, el próximo Toyota Mirai será una cupé de tracción trasera, aunque quizá lo más interesante está en su aspecto. El diseño de la nueva generación del Mirai cambia profunda y radicalmente para convertirse en una escultural cupé de 4.975 mm de largo y 1.885 mm de ancho, con una distancia entre ejes de 2.920 milímetros. Atrás quedó el diseño futurista, muy aerodinámico pero un tanto controvertido, de la generación actual, y damos paso a una cupé con un diseño más convencional pero con proporciones más elegantes, con un largo capó y una caída del techo bastante pronunciada.

El nuevo Mirai está construido sobre la plataforma modular TNGA de Toyota, y el fabricante asegura que el Mirai tendrá mejor dinámica de conducción gracias a una mayor rigidez del chasis, su bajo centro de gravedad y un tacto más preciso. En el interior, que podrá acomodar esta vez a 5 pasajeros, encontramos entre otras cosas un sistema de infoentretenimiento con una pantalla central de 12,3 pulgadas que gobierna todo el tablero y detalles decorativos en color bronce.

De la primera generación del Mirai se han vendido, según cifras de Toyota, aproximadamente 10.000 unidades en todo el mundo, si bien la mayoría de ventas se concentraron en muy pocos países (aquellos que contaban con una mejor infraestructura de recarga de hidrógeno). El nuevo Toyota Mirai llegará al mercado a finales del 2020 y se lanzará en Japón, Norteamérica y Europa.



30.000 UNIDADES

EN TODO EL MUNDO

A pesar de que es una tecnología todavía con mucho que madurar y mucho por desarrollar, ha habido avances en los últimos años hasta el punto de que, con el nuevo Mirai, Toyota espera multiplicar por tres las ventas de la generación anterior.

Así lo ha asegurado Johan van Zyl, jefe de Toyota Europa, que ha dicho en una entrevista que el objetivo de ventas para el próximo Toyota Mirai 2020 es de 30.000 unidades a nivel global. Aunque sin duda es una cifra casi anecdótica en un fabricante de la envergadura de Toyota, significa multiplicar por tres las ventas del actual Mirai, del que Toyota asegura haber vendido diez mil unidades en todo el mundo.

No obstante, las ventas por regiones son muy desiguales alrededor del globo: mientras que en California (EE.UU.) se han vendido más de 3.000 unidades, en Europa la cifra supera por muy poco los 600 coches.

Entre los principales escollos para popularizar los coches de hidrógeno se encuentra, sin duda, una infraestructura que no está suficientemente desarrollada como para poder vender en mayores cantidades coches con esta tecnología, sin olvidar el elevadísimo precio de adquisición que tienen este tipo de coches (un Toyota Mirai actual cuesta 80.300 euros en España).

No obstante, Johan van Zyl cree que el hidrógeno tiene «potencial para jugar un papel muy importante en nuestro futuro mix energético». Poniendo el foco en Europa, Toyota quiere centrarse en la pila de combustible como tecnología para transporte pesado, ya que según Van Zyl «el hidrógeno es muy adecuado para camiones y autobuses».

La compañía nipona presentó en 2018 el Toyota Sora, un autobús de hidrógeno del que fabricará 100 unidades para los Juegos Olímpicos 2020 en Tokyo. Además, es el proveedor de la pila de combustible del autobús de hidrógeno del fabricante portugués Caetanobus.



BMW LANZARA UN

X5 DE HIDRÓGENO

Por otra parte, el fabricante alemán BMW lleva trabajando con vehículos de hidrógeno alrededor de dos décadas, siendo una de las marcas que siempre ha coqueteado con este tipo de energía aunque, por razones de coste (entre otras cosas), nunca ha vendido en gran masa ningún modelo con pila de combustible. Sin embargo, esto podría cambiar en no mucho tiempo, pues según ha declarado a Forbes el jefe de desarrollo de BMW, Klaus Fröhlich, el fabricante bávaro tiene previsto lanzar un BMW X5 de hidrógeno en este 2020.

Este modelo contaría, eso sí, con una producción muy limitada y se fabricaría en pequeña serie para no disparar los costes del proyecto, y también probablemente para valorar la acogida del modelo en el mercado. Aprovechando su alianza con Toyota (que comercializa el Mirai con pila de combustible), BMW quiere ofrecer un modelo alimentado de hidrógeno que pueda producirse en masa para el año 2025. La idea por tanto es lanzar en 2020 un BMW X5 de hidrógeno a modo de globo sonda, para posteriormente fabricarlo en masa a cinco años vista. A pesar de esta confirmación, Fröhlich no proporcionó más detalles de ningún tipo sobre el modelo en cuestión.

Al hilo de esta cuestión, en una entrevista a principios de año con la revista "CarIT", Jürgen Guldner (jefe de tecnologías de pila de combustible de BMW) dijo que el coste para producir y vender este tipo de vehículos es aún demasiado alto y lo seguirá siendo hasta 2025.

BMW, que ha tenido que acelerar sus planes de electrificación después de que sus propios accionistas acusasen una falta de compromiso y plan de negocio al respecto, ve en la pila de combustible un "gran potencial a futuro para camiones y autobuses".

Durante las últimas dos décadas, BMW ha presentado distintos modelos alimentados de hidrógeno. En 2007 mostró un Serie 7 que se alimentaba de hidrógeno, aunque lo hacía mediante una adaptación del motor V12 de gasolina que empleaba el 760i y que le hacía tener un consumo de hidrógeno disparatado (unos 50 litros/100 km). Más recientemente, BMW presentó en 2015 un prototipo basado en el Serie 5 GT el cual pudieron probar algunos periodistas en Francia y del que se aseguró que llegarían las primeras unidades "en pequeña serie" a principios de 2020.

De llegar al mercado, el X5 de hidrógeno se uniría al BMW X5 xDrive45e iPerformance entre las opciones alternativas en la gama. El X5 xDrive45e iPerformance es un híbrido enchufable con 394 CV de potencia (combina un motor 3.0 de gasolina con 286 CV y un motor eléctrico de 111 CV) que ofrece hasta 80 km de autonomía en modo 100% eléctrico. (Fuente: hibridosyelectricos.com)