Denunciaron a Nocetti por el caso Maldonado

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El ministerio de Seguridad de la Nación presentó ayer una denuncia contra Pablo Nocetti, el ex jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, por supuestos delitos de "abuso de autoridad y violación de deberes" como funcionario público durante el operativo de Gendarmería que en 2017 derivó en la muerte de Santiago Maldonado.

La denuncia por los delitos de "perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes", recayó en el juez federal Sebastián Casanello.

La denuncia se extiende además a Gerardo Otero -ex Director de Gendarmería Nacional Argentina- y al Comandante General Ernesto Oscar Robino -ex Subdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina, como "autores, coautores o partícipes por la presunta comisión de delitos".

Según precisó la cartera a cargo de Marcela Losardo, el informe analiza, detalladamente las diferentes responsabilidades en la represión desatada sobre la Ruta Nacional 40 y constituye el punto de llegada de un trabajo de 7 meses de investigación que hizo la Gendarmería Nacional acerca de lo ocurrido aquel 1 de agosto de 2017.

En el mismo documento aludió a "un conjunto de responsabilidades dentro de la Gendarmería Nacional que alcanza al comandante mayor Diego Conrado Héctor Balardi -jefe del operativo de despeje de la ruta nacional 40-, quien se retiró de la zona dejando la responsabilidad del operativo en oficiales jefes de menor jerarquía, demostrando falta de mando, compromiso y de responsabilidad con la misión encomendada".