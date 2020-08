Perotti aceptó rápido la renuncia de Serjal Locales 04 de agosto de 2020 Redacción Por El ahora ex fiscal Regional de Rosario fue desvinculado del Poder Judicial de forma excluyente.

El gobernador Omar Perotti aceptó este lunes la renuncia del fiscal Regional de la Segunda Circunscripción Judicial del Ministerio Público de la Acusación con sede en Rosario, Patricio Serjal, con efecto vinculatorio del MPA y del Poder Judicial en su conjunto; cerrando así toda posibilidad de que desempeñe tarea alguna.

La norma establece en sus considerandos "que analizadas las constancias de lo actuado y teniendo en consideración las circunstancias que motiva la presente renuncia, este Poder Ejecutivo se encuentra en condiciones de aceptar la misma, si bien no con el alcance que pretende darle el renunciante", quien expresa en el primer párrafo de su renuncia "textualmente que ‘espero poder servir a mi sucesor en aquellas tareas que me sean encomendadas’" .

Asimismo, el decreto del gobernador fundamenta la decisión en "la investigación sobre hechos de corrupción que se está realizando dentro de la Segunda Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación, circunstancias que no pueden ser fundamento exclusivo para aceptar la renuncia al cargo de Fiscal Regional, sino que tienen efectos expansivos a los otros cargos que dentro del Poder Judicial podría estar pretendiendo ser designado el ahora renunciante".

Sobre Serjan recaen las sospechas de su presunta conexión con bandas delictivas vinculadas al juego clandestino y a la organización narco "Los Monos".

En tanto, otro fiscal de la ciudad, Gustavo Ponce Asahad, que también está sujeto a la misma pesquisa, fue suspendido de sus funciones y esta tarde a las 15.30 será sometido a una audiencia imputativa.

Ayer, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe, Esteban Borgonovo, se refirió a la situación de los dos fiscales provinciales denunciados por corrupción al plantear que “en diciembre, cuando asumimos, el gobernador (Omar Perotti) dijo que ‘a partir de ahora el Estado estaba de un lado y el delito del otro’. Por eso nosotros, si bien estamos preocupados, celebramos que estas cosas salgan a la luz y se investiguen. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los responsables tengan las sanciones que corresponden”.

“Habrá que llegar a fondo”, sentenció el funcionario, y añadió: “Lo que sí está claro es que este nuevo sistema, más allá del problema de la corrupción, necesita algunos retoques porque no hubo alertas tempranas, no hubo resortes, no hubo mecanismos que pudieran actuar a tiempo”. “Estamos ante un hecho de corrupción. Cualquiera que sea responsable de un hecho de este tipo, no puede estar en la función pública”, puntualizó.