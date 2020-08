Se impulsó un proceso de sustitución de importadores Locales 03 de agosto de 2020 Redacción Por A través de una ronda de negocios virtual organizada por el Gobierno de Santa Fe, 109 empresas de 35 localidades santafesinas concretaron más de 150 encuentros entre firmas demandantes y proveedoras.

FOTO PRENSA GOBERNACION RAFAELINO. "Este sistema de interacción ha llegado para quedarse", aseguró Daniel Costamagna.

Con un balance positivo, concluyó este viernes la ronda de negocios virtual para empresas santafesinas de los sectores automotriz y autopartista organizada por el gobierno de la Provincia, a través de su Secretaría de Comercio Exterior, la Agencia Santa Fe Global y la Secretaría de Industria. Con esta acción, la Provincia impulsó un proceso de sustitución de importaciones y desarrollo de proveedores en los rubros mencionados. Participaron un total de 109 empresas -7 en carácter de demandantes y otras 102 como oferentes- y programaron entre ellas un total de 177 reuniones a distancia que tuvieron lugar entre los días jueves y viernes.

Los representantes empresariales que se dieron cita brindaron su visión respecto del desarrollo de la doble jornada de intercambios comerciales. Desde la firma PM Seguridad Laboral, Pablo Cimolai apuntó: “Fue una experiencia muy buena para nosotros que somos una empresa proveedora de servicios. Solo tenemos palabras de agradecimiento por la iniciativa”. Por su parte, el representante de SEI Servicios, Adrian Della Torre señaló: “Me gustó la dinámica de las reuniones. Cortas, efectivas, de 18 minutos, que me posibilitaron estrechar vínculos con dos empresas que de no haber sido por este formato nunca hubiéramos podido contactarnos y menos en esta situación de pandemia, porque una es de Rafaela, la otra de Venado Tuerto y nosotros estamos radicados en Rosario”.

En su apertura del día jueves, el encuentro contó con la apertura del ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna: “Este sistema de interacción ha llegado para quedarse. Es una alternativa superadora que vamos a hacerla extensiva a todos los sectores productivos de la provincia. Creemos en esta articulación público privada y en la generación de políticas con fuerte presencia territorial. Vamos a seguir trabajando junto a nuestra Secretaría de Comercio Exterior y a la Cancillería Nacional para generar vinculaciones con bloques internacionales de países compradores como Sudáfrica, Rusia, países de Europa del Este, Brasil, entre otros”.

Por su parte, el secretario de Comercio Exterior, Germán Bürcher, afirmó que “ante la imposibilidad de generar encuentros presenciales, recurrimos a este tipo de actividades virtuales que nos permitirá desarrollar proveedores dentro de la provincia de Santa Fe. Detectamos que empresas que hoy ofician de demandantes se estaban aprovisionando fuera de la provincia o desde el exterior, y con esta iniciativa buscamos sustituir importaciones y potenciar a las firmas santafesinas”.

Asimismo, Burcher puso en valor el alcance territorial de esta ronda de negocios: “Las 109 empresas que participaron pertenecen a 35 localidades santafesinas. A partir de este esquema de vinculación también buscamos favorecer el desarrollo de todo el territorio provincial”.

En relación a los sectores implicados en la actividad, el secretario de Industria, Claudio Mossuz, informó que "hoy el sector automotriz y el de las autopartes es de los más afectados por los efectos de la pandemia”; al tiempo que indicó que “esta situación y el hecho que en nuestra provincia tenemos un sector industrial pyme con mucha potencialidad y capacidad para insertarse en esta cadena de valor, nos decidió a que fuera la primera experiencia a desarrollar en el uso de esta plataforma de intercambio virtual”.

Finalmente, Mossuz subrayó que “la convocatoria fue muy buena y obligó a un encuentro de dos jornadas, y, debido a que quedaron empresas sin poder participar por no tener más cupo, vamos a repetir esto en el corto plazo”.

Además, el secretario de Industria hizo mención a estímulos para el sector productivo ofrecidos por el gobierno Nacional: “Para apuntalar este tipo de rondas de negocio es bueno destacar que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación se acaba de lanzar un programa de proveedores llamado PRODEPRO, que busca desarrollar a las empresas locales, impulsar la industrialización y la matriz productiva; acciones que se realizan a través de tres herramientas dirigidas a cadenas de valor consideradas estratégicas y entre las cuales está el transporte y la movilidad. La primera es a través de aportes no reembolsables de hasta 30 millones de pesos para el desarrollo de proyectos en cuestiones que van desde la compra de un bien de capital, pasando por soluciones de Industria 4.0 a certificaciones".

"La segunda herramienta es la bonificación de tasa crediticia (10%) para proyectos similares, incluido capital de trabajo destinado a los mismos. Y por último, la tercera herramienta, que posibilita solventar proyectos que requieran asistencia técnica por parte de organismos como INTI o semejantes, en porcentajes que pueden llegar hasta el 100% de su costo. Creo que las empresas tienen en todo esto una combinación perfecta para posibilitar el desarrollo de nuevos proveedores o la substitución de importaciones", concluyó.