Preparan el regreso a las clases Locales 03 de agosto de 2020

El gobernador, Omar Perotti, mantuvo el viernes un encuentro de manera virtual con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y su equipo con el objetivo de abordar el regreso progresivo a las escuelas de los niños, niñas y adolescentes de la provincia. También estuvieron presentes la titular de la cartera educativa santafesina, Adriana Cantero y el secretario de Educación, Víctor Debloc. “Tenemos todas las expectativas en abordar en conjunto con Nación la capacitación a los docentes las próximas dos semanas, los protocolos para ponerlos en marcha y que nos sirva para aplicar en las distintas localidades de Santa Fe, en primera medida, en aquellas que las condiciones sanitarias lo permitan”, destacó Perotti durante el encuentro. Mas adelante, el gobernador reconoció que “hay localidades enteras que no han tenido casos y donde las posibilidades de vinculación para empezar a desarrollar la actividad educativa puede recoger a la ruralidad y algunos pueblos con hasta 7.000 habitantes, donde vemos características de controlar la vinculación de las personas. Esto nos da una buena instancia de trabajo en la formación de los docentes y no docentes para el regreso, pero con la cautela necesaria de ser firmes en cada paso”. “Estas zonas tienen – agregó Perotti - muy baja conectividad por lo que el vinculo se ha mantenido con los cuadernillos y los programas televisivos y de radios. Y la decisión de trabajar fuerte en la conectividad tiene que ver con esto. Tenemos escuelas muy bien equipadas, con alumnos con muy buena conexión y los otros alumnos, que si no era por los cuadernillos o el docente rural, no teníamos nexo”. En ese sentido, el primer mandatario santafesino aseguró que “tenemos ahora la oportunidad de acercar a los que primero deben acercarse. Tener presencialidad con ellos y sobre todo con los grupos considerados prioritarios”. Por último, el secretario de Educación, Víctor Debloc, consideró: “El ministro Trotta estuvo muy a gusto con la exposición y la presentación, dijo que lo iba a tener muy en cuenta ya que se podía replicar en otras provincias, por el armado y por la justificación de los grupos prioritarios que indicó el gobernador. El gobernador dijo que vamos a pensar en las zonas rurales alejadas de la provincia, que no tienen la suficiente conectividad social, y están en una situación de desigualdad, para darles primero la oportunidad a esos grupos para regresar a la escuela”.