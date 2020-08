Conmebol no cede en las fechas Deportes 03 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA) - El secretario general adjunto de Conmebol, el rosarino Gonzalo Belloso, volvió ayer a descartar la chance de modificar el calendario anunciado para el reinicio de la Copa Libertadores el 15 de septiembre, pese a las quejas de los cinco equipos argentinos, que todavía no tienen fecha para retomar los entrenamientos.

"Hay muchísimos imponderables que nos han cambiado, pero intentaremos cumplir esa fecha porque no hay manera, no se puede cambiar una semana o la otra", remarcó Belloso. En una entrevista por Instagram con la periodista Alina Moine, el ex futbolista de Rosario Central explicó que un cambio de fecha impactaría en los calendarios locales de la mayoría de las federaciones que integran la Conmebol.

"Estaría impactando en los campeonatos de Ecuador, de Paraguay, de Brasil, de Colombia, de Chile, es todo un rompecabezas armar un calendario", sostuvo. Belloso defendió que el martes 15 de septiembre, cuando se retomará la máxima competencia continental de clubes, que frenó su camino en marzo luego de disputada la segunda fecha de la fase de grupos, "no fue una fecha aventurada".

"Desde mayo estuvimos trabajando con las diez federaciones, hay una asociación que es la Argentina que ya tiene los clasificados para el 2021, pero no es así en las otras nueve federaciones, que todavía están jugando y pidieron semanas en el medio para poder cumplir con sus obligaciones contractuales", analizó.

"El 15 de septiembre es la última fecha que pudimos estirarlo, la anunciamos así 70 días antes del primer partido, y se va a estirar hasta el 24/30 de enero", agregó Belloso.