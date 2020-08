Libertad salió al mercado Deportes 03 de agosto de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO ARCHIVO DANIEL HURE./ Una de las posibilidades para llegar a los Tigres.

En poco menos de una semana empezó el ruido importante en varios clubes de la Liga Nacional de básquetbol y Libertad de Sunchales no fue la excepción. En pocas horas confirmó su participación, renovó con el técnico Sebastián Saborido y luego salió al mercado a intentar tener las primeras fichas, en un contexto donde todavía hay bastante incertidumbre sobre cuándo comenzará la competencia, pese a las buenas intenciones de la AdC que la proyectan para noviembre.

Daniel Hure estaría cerca de llegar a un acuerdo con los Tigres. El veterano de 35 años disputó las últimas dos temporadas en Hispano de Río Gallegos. El alero promedió 11.1 puntos, 3.8 rebotes y 1.1 asistencias en su última campaña en el conjunto patagónico.

También está cercano el retorno de un hijo de la casa, Marcos Saglietti (último paso por Platense), mientras que la sorpresa sería Mauricio Corzo, alero de Atenas de Carmen de Patagones en la Liga Argentina. Además, el equipo de Sunchales aspira a recuperar a Alejandro Alloatti, que no seguirá en Ameghino de Villa María (también lo quieren La Unión y Platense), y a renovar con Phillip Lockett, pero está lejos.



EXPECTATIVAS DE SABORIDO

Sebastián Saborido, entrenador de Libertad de Sunchales, solicitó “trabajar mucho” para demostrar si pueden “estar a la altura” de la próxima edición de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Luego de la confirmación de que la institución santafesina seguirá jugando en la máxima categoría basquetbolística, el director técnico consideró que será necesario amoldarse “al presupuesto acotado” que maneja el club. “La realidad es que hay un presupuesto acotado y habrá que trabajar mucho para estar a la altura de la Liga” sostuvo el entrenador bonaerense que asumirá su cuarto período al frente de la entidad.

“El hecho de poder seguir al frente representa una suerte de deseo personal de revancha, de cambiar la imagen de lo que pasó la última temporada”, expresó el técnico oriundo de la localidad de 25 de Mayo.

“La situación económica no se agravó solamente por la pandemia sino que venía de temporadas atrás”, reconoció Saborido, en declaraciones a UCU web Radio. “Hay que hacer de todo para afrontar la próxima competencia. Tenemos un grupo de chicos que vienen de un proceso de tres o cuatro años. Hay algunos que son del club y se fueron a préstamo a otras instituciones, que ahora serán tenidos en cuenta”, manifestó el exentrenador de Alma Juniors de Esperanza. Durante la última campaña, en la inconclusa edición 2019-2020 de la LNB, Libertad cumplió una floja tarea, con apenas 6 triunfos y 20 derrotas.

Hasta el momento, Libertad tiene como única ficha mayor garantizada al base Andrés Lugli.



REARTE SIGUE EN MERCEDES

El entrenador Ariel Rearte admitió ayer que prefirió continuar en su cargo en Comunicaciones de Mercedes para la próxima Liga Nacional de Básquetbol (LNB), al argumentar que habla “el mismo idioma” que la dirigencia del club correntino. “Por suerte no fue difícil arreglar mi continuidad. Con la dirigencia hablamos el mismo idioma y apostamos a tener un equipo competitivo nuevamente”, dijo el director técnico, de 44 años.