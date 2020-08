No se jugarían las nueve fechas Deportes 03 de agosto de 2020 Redacción Por El torneo pasaría directamente a los Reducidos. Igualmente hay que esperar el fallo del TAS por San Martín de Tucumán.

FOTO ARCHIVO MAS DUDAS./ Que sí, que no. Ahora parece que la fase regular no se completaría. Atlético y los demás equipos esperan.

Crece el rumor desde Buenos Aires que no se disputarán las nueve fechas que restan en la Primera Nacional, aunque los 32 equipos jugarán por algo, a priori en dos Reducidos.

Luego de la reunión prevista el martes entre Ginés Gonzalez García y Chiqui Tapia se espera avanzar algo más con la definición del cronograma de vuelta a los entrenamientos. Pero no es el único aspecto que debe tenerse en cuenta, sino que en los últimos días cobró mucho predicamento lo que pueda resolver el TAS sobre la protesta de San Martín de Tucumán para que sea ascendido, lo cual de ser así determinaría que también se vea favorecido Atlanta.

Primero se espera conocer la fecha en la que se desarrollará la audiencia ante el TAS (sería entre el 10 y el 15 de este mes), y luego los plazos que se tomará para fallar, que no sería antes de mediados de septiembre.

Según el periodista Leonardo Zárate, acreditado de la Asociación del Fútbol Argentino desde hace más de 15 años, indicó en su cuenta que la vuelta a los entrenamientos para los equipos que no disputen Copa Libertadores de Primera División será el 17 de agosto y una semana después o el 1 de septiembre para la Primera Nacional.

De los dos reducidos, uno por los ascensos a la Liga Profesional de Fútbol y otro para «cupos en Copa Argentina o algún rédito ecónomico». Esta versión sobre que no se terminará el torneo la alimentó el propio Cacho Sialle, ex DT de Talleres de Córdoba y actual Gimnasia de Jujuy, quien manifestó en Mundo Ascenso: «Se jugarían los clasificados al reducido por un ascenso y los demás una especie de repechaje y uno de esos jugaría el ascenso, pero confirmado no hay nada».

En definitiva, la incertidumbre alimenta nuevos condimentos jornada a jornada.



MERCADO DE PASES

Dos en Jujuy: Gimnasia y Esgrima de Jujuy sumó en las últimas horas las primeras dos caras nuevas, con miras a la reanudación de la disputa del torneo de la Primera Nacional, con las llegadas de los mediocampistas Lucas Pérez Godoy (Dep. Morón) y Fernando Brandán (Villa Dálmine). Los dos jugadores se incorporarán al plantel del ‘Lobo’, que conduce el DT Arnaldo Sialle, cuando sea autorizado por la AFA el regreso a las prácticas del fútbol profesional, hoy interrumpido por la pandemia del coronavirus.

En el Bohemio: por su parte, Atlanta consiguió cerrar a su primera incorporación. Se trata de Julián Marcioni, extremo por derecha se suma al Bohemio a préstamo desde Newell's, dueño de su pase, por 18 meses (hasta diciembre de 2021). Marcioni se desempeñó en Independiente Rivadavia el torneo pasado.

Volvió a la Gloria: Instituto todavía no realizó ninguna incorporación en este mercado de pases, pero volvió a contar con un futbolista que durante la última temporada estuvo en otro equipo. Se trata del delantero Facundo Castelli, quien retornó a la Gloria tras su préstamo en Sarmiento de Junín.