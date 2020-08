Modificaciones temporales Locales 03 de agosto de 2020 Redacción Por LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por amplia mayoría la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley por el cual se declara la emergencia de los sujetos comprendidos en los concursos y quiebras, hasta 31 de marzo de 2021, suspendiendo plazos y dando herramientas a quienes no pueden afrontar sus pagos. El objetivo es ayudar a las empresas que están en dificultades para transitar el proceso de la emergencia declarada por la pandemia. Se exceptúa a las deudas alimentarias.

El texto unifica varias iniciativas, entre ellas de las diputadas radicales Ximena García y Lorena Matzen.

“Se suspenden ejecuciones, se suspende el período de exclusividad que tienen deudores y acreedores en los concursos preventivos ya abiertos para que puedan renegociar sus acuerdos ya homologados judicialmente, y de esta forma evitar que miles y miles de empresas tengan como único destino el concurso y la quiebra”, explicó la diputada García.

Y sostuvo que “resignamos parte de nuestras propuestas para trabajar en un dictamen unificado, el posibles, que prevé un marco mínimo y excepcional, bajo el compromiso de todos los bloques de discutir luego las reformas más profundas en las comisiones que correspondan”, amplió, recordando que su proyecto original preveía además de lo que hoy se aprueba el financiamiento post concursal, el facilitamiento de los acuerdos preventivos extrajudiciales y la reapertura de la negociación en los concursos con acuerdos ya homologados.

Por su parte la diputada Lorena Matzen destacó desde Juntos por el Cambio insistió con el tratamiento de esta ley. “Estamos dando señales, alivios. La gente la está pasando mal y eso duele. Tenemos una responsabilidad, que es defender al trabajador, al que invierte, al que produce, al que se arriesga, al que genera empleo. No solo pensamos en el cierre de empresas, sino también en esos sueños que se pierden luego de tantos anhelos, y en los miles de puestos de trabajo que se pierden”. También se refirió al sector del turismo, “que se enfrenta en la más absoluta e histórica bancarrota. Y no se visualiza salida, porque será una de las actividades que más tarde recobrará su ritmo”. Y consideró que, por ejemplo, “en Bariloche el turismo aporta el 43 % del producto bruto y 47 % del empleo”, dijo. El 65 % de los empresarios hoteleros y el 75 % de los empresarios gastronómicos prevén un quiebre de sus empresas. El turismo es tal vez una de las actividades más desconcentradas demuestra economía”, insistió. En este sentido pidió también que el Congreso vote también una ley de emergencia del turismo. "En la generación de riqueza las Pymes ocupan un lugar privilegiado, De las 856.000 empresas el 98 % son MyPyMEs, representan el 66 % del empleo formal del sector privado, aproximadamente 4 millones de empleos y son el eje dinamizador de nuestra economía. Hoy son casi 50.000 las pymes que cerraron”, agregó Ximena García.