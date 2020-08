"Lanús está perdiendo 12 millones por mes" Deportes 03 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA) - El presidente de Lanús, Nicolás Russo, volvió a hablar ayer de la situación del fútbol argentino en medio de la parálisis de las actividades por la pandemia de coronavirus y aseguró que es "insostenible" porque el "Granate" pierde "12 millones de pesos por mes".

"La situación es insostenible, Lanús está perdiendo 12 millones de pesos por mes. Nos llevará no menos de dos años acomodar la economía del club", afirmó Russo durante una entrevista con radio Rivadavia. En ese sentido, sostuvo: "Es necesario volver a reactivar la industria del fútbol, hay muchas fuentes de trabajo vinculadas directa e indirectamente".

Sobre la actualidad de los equipos argentinos que deben jugar Copa Libertadores pese a no haber retomado aún las prácticas, el dirigente opinó: "No estamos conformes pero avalaríamos que los equipos que jueguen la Libertadores vuelvan a entrenar antes". "Antes que Conmebol diga las fechas, yo dije que esto no daba para más, que debíamos volver a entrenar entre el 5 y el 10 de agosto", continuó.

Además, agregó: "Como están armados los protocolos, un futbolista no se puede contagiar entrenando pero puede pasar que vaya al supermercado y se contagie". "No está decidido pero, con sentido común, los gastos de testeos y controles seguramente sean a cargo de la AFA", añadió el mandatario de Lanús.

Por otra parte, Russo habló del mercado de pases del "Granate" y negó que haya existido un contacto de Unión de Santa Fe por el delantero Sebastián Ribas.



CABA VS. NACION

Ante la inminente reunión entre la AFA y el Gobierno nacional, Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que las prácticas de los equipos del fútbol argentino estarían en condiciones de reanudarse sin problemas, siempre y cuando sean en grupos reducidos, para evitar la posibilidad de contagios.

"Perfectamente pueden empezar los entrenamientos sin ser grupales", manifestó el funcionario porteño, en declaraciones televisivas. A su vez, Quirós afirmó que los equipos "necesitan mínimo un mes o un mes y medio" de preparación antes de retomar la competencia, para cuidar el físico de sus futbolistas.

El viernes, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró que "extraña" el fútbol "tanto como el mayor de los hinchas", pero remarcó que ante el crecimiento de la circulación comunitaria del coronavirus no pueden autorizar su retorno, tal como piden los clubes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).